Viele Fragen, kaum Antworten

(MOZ) Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember des vergangenen Jahres mangelt es nicht an Meldungen, an wirklichen und vermeintlichen Spuren und natürlich nicht an Gerüchten. Aus der nun vom Bundesinnenministerium herausgegebenen Chronologie über das Behördenhandeln im Fall des Attentäters Amri geht Widersprüchliches hervor. Einerseits soll der Tunesier nicht so lückenlos überwacht worden sein, wie es zwischendurch den Anschein hatte, anderseits wurde Amri europaweit als "Foreign Fighter", also als potenzielle terroristische Bedrohung, ausgeschrieben. Auch andere Informationen bieten ein unklares Bild. Der spätere Terrorist war kriminell, verkaufte Drogen und war möglicherweise selbst drogensüchtig. Gleichzeitig verschrieb er sich dem IS, kündigte Terroranschläge an und wollte zurück nach Tunesien. Da passt nicht alles zusammen. Vieles bleibt im Dunkeln.