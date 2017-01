Trump lÃ¶st Sorgen Ã¼ber kÃ¼nftigen US-Kurs aus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit kritischen Äußerungen zu Deutschland, zur EU, zur Nato und zur Autoindustrie neue Sorgen über seine künftige Politik ausgelöst. So bewertete Trump die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem am Montag veröffentlichten Interview mit "Bild" und der Londoner "Times" als katastrophal. Der EU sagte er ohne Bedauern weitere Austritte voraus und bezeichnete die Verteidigungsallianz als überholt. Der ausländischen Autoindustrie drohte er für Import-Pkw mit saftigen Strafzöllen.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte nach einem Gespräch in Brüssel bei der Nato, die Äußerungen Trumps seien dort mit "Verwunderung und Aufregung" aufgenommen worden. Zugleich bemühte man sich in Brüssel wie auch in Berlin, Gelassenheit zu demonstrieren. So forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel die EU-Staaten auf, sich von der harschen Kritik nicht beirren zu lassen. "Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand", sagte sie. Nun solle man doch erst einmal bis zur Amtseinführung Trumps abwarten.