Hafen erhÃ¤lt neuen Gleisanschluss

Tatsächlich ist dort in den vergangenen Jahren der Güterumschlag eingebrochen. Ein Grund war der Russland-Boykott, der sich bemerkbar gemacht hat. Klar ist aber auch, dass investiert werden muss, sollte der Hafen überhaupt noch eine Chance haben. Die Hafenbetriebsgesellschaft, ein Tochterunternehmen der Stadtwirtschaft, hatte deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die Entwicklungspotenziale aufzeigen sollen. Um einen Hafen betreiben zu können, bedarf es eines Gleisanschlusses.

Den gibt es momentan, allerdings nur theoretisch und auf etwas umständliche Art und Weise. Damit Güterwaggons vom Hafen auf die Gleise zum Werksbahnhof Ziltendorf gelangen, ist ein umständliches Rangieren erforderlich. Die Waggons müssen über die Oderlandstraße, wo momentan im Bereich der Glashüttenstraße noch Gleise liegen, gefahren werden, um von dort auf andere Gleise umzuschwenken, die über das Gelände von Cemex zum Werksbahnhof Ziltendorf und von dort auf das Streckennetz Frankfurt-Eisenhüttenstadt führen. Diese Variante hat sich spätestens dann erledigt, wenn die Oderlandstraße ausgebaut wird. Dann sollen auch die Gleise in der Straße verschwinden.

Um einen neuen, direkten Anschluss herzustellen, müssten rund 200 bis 300 Meter Schienen neu verlegt werden, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. In der Prioritätenliste der Stadt ist der Bau auch schon mit aufgeführt. Dort wurden die Kosten mit rund 230000 Euro angegeben.

"Wir bemühene uns, die Maßnahme so rasch wie möglich umzusetzen", so Michael Reichl. Die Stadt will Fördermittel einwerben, für deren Beantragung die Studie auch Voraussetzung war. Darüber hinaus müssten noch fachliche Aspekte der Gleisverlegung geklärt werden. Schließlich ist noch eine Einigung mit Grundstückseigentümern erforderlich.