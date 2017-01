Klangzimmer ehrt Musiker Willi MÃ¼ller

artikel-ansicht/dg/0/

Rathstock (MOZ) Im Klangzimmer Rathstock wird die Erinnerung an den 2007 verstorbenen Musiker Willi Müller wach gehalten. Heute bekommt er dort um 15 Uhr eine Ehrenecke. Müller war mit seiner Familie zunächst in Rumänien aufgewachsen, wo sie erstes Instrument eine Flöte war. Nach dem Krieg zogen Müllers wie viele Rumäniendeutsche ins Oderbruch. In Hackenow erhielt der Vater eine Siedlung mit 20 Morgen Land. Dort spielte er Klarinette und Akkordeon und gründete eine Schülerband. 1952 ging er nach Westdeutschland und wurde dort zum gefeierten Musiker. Er gründet eine Big Band, gibt viele Konzerte, musiziert mit Max Greger und dreht mit Catarina Valente einen Film.