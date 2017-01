KÃ¼nftige ErstklÃ¤ssler auf Erkundungstour

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Auf dem Schoß seines Vaters holt Sohn Karl alles aus dem kleinen, gelben Keyboard heraus. Im Musikraum vergnügt er sich mit den Instrumenten. Beim Tag der offenen Tür in der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde am Sonnabend befassten sich Vater und Sohn mit den Angeboten der Schule. Sein Sohn solle im kommenden Schuljahr dort eingeschult werden, sagte Andreas Henning. "Daher schauen wir uns das mal an."