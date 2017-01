Polizeibericht Bernau vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Ein Mann ohne Fahrerlaubnis hat am Montagmorgen in Bernau einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Nissan mit Berliner Kennzeichen war auf der Schönower Chaussee Ecke Oderstraße auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen und in einen von rechts heranfahrenden Nissan gerutscht. Die Nissanfahrerin wurde schwer, deren Beifahrerin leicht verletzt. Sachschaden: rund 6000 Euro.

Nissan rammt Honda im Gegenverkehr

Ahrensfelde. Bei einem Unfall auf der Ahrensfelder Dorfstraße sind am Sonntagmittag vier Menschen verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Fahrer eines Nissan nach links in einen entgegenkommenden Honda gefahren. Die beiden Fahrer und Beifahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro.

Zwei Verletztebei Auto-Kollision

Lindenberg. Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Wartenberger Straße sind in Lindenberg beide Fahrer verletzt worden. Der Renault und der Smart waren am Montagmorgen an der Ecke zur Ernst-Thälmann-Straße kollidiert. Die Straße war ab 8 Uhr gesperrt. Der Blechschaden liegt bei rund 7000 Euro.

Berlin. Auf dem U-Bahnhof Seestraße werden seit Montag die Weichen erneuert.Bis 29. Januar verkehren die Züge der U 6 daher lediglich zwischen den U-Bahnhöfen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz sowie zwischen Wedding und Alt-Mariendorf zu den gewohnten Fahrplanzeiten. Für den Abschnitt zwischen den U-Bahnhöfen Kurt-Schumacher-Platz und Wedding werden barrierefreie Busse eingesetzt.

Verkehrstipp