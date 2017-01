Polizeibericht Schwedt vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin/Prenzlau. Mehrere Promillefahrer hat die Polizei am Wochenende in der Region aus dem Verkehr gezogen. In Templin wurde am Sonnabend ein 31-jähriger in der Dargendorfer Straße gestoppt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,16 Promille. In der Prenzlauer Allee radelte ein 37-Jähriger in eine Verkehrskontrolle. 1,75 Promille zeigte bei ihm eine erste Messung. Einen weiteren Radfahrer erwischte es am Montagmorgen in Prenzlau. Der fuhr erst Schlangenlinien auf dem Gehweg in der Wallgasse, stieg ab, als er die Beamten sah und wollte sich aus deren Blickfeld davonschleichen – was nicht klappte. Der 23-jährige Prenzlauer war, wie der Test ergab, mit 2,12 Promille unterwegs gewesen.

Böller gegenPolizeirevier geworfen

Schwedt. Mehrere sogenannte Polenböller hat ein 14-jähriger Radfahrer am frühen Montagmorgen im Vorbeifahren auf das Polizeirevier in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Schwedt geworfen. Polizisten griffen sich den Jugendlichen und fanden noch drei intakte Böller sowie in seinem Rucksack Einbruchswerkzeug und Gummihandschuhe. Gegen den jungen Schwedter wird nun ermittelt.

Gasflaschengestohlen

Schwedt. Mehrere mit Mischgas gefüllte Zehn- und 20-Liter-Flaschen haben Diebe von einem Gewerbegrundstück in Vierraden gestohlen. Der Firma entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Einbrecher scheiternan Rollladen

Templin. In der Nacht zum Sonnabend haben Einbrecher versucht, in ein Geschäft in der Ernst-Thälmann-Straße in Templin einzudringen. Sie schafften es jedoch nicht, den heruntergelassenen Rollladen der Eingangstür nach oben zu drücken.

Männer hattenDrogen bei sich

Prenzlau. Zwei Männer,26 und 29 Jahre alt, die Drogen bei sich hatten, stellte die Polizei am frühen Montagmorgen in der Brüssower Allee in Prenzlau. Gegen sie wird nun ermittelt.