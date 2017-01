Polizeibericht Oranienburg vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Einbrecher machten sich am vorigen Sonnabend in der Zeit zwischen 1 Uhr und 10 Uhr an einem Garagenkomplex in der Heidestraße zu schaffen. Die Täter öffneten insgesamt sechs Garagen und entwendeten vor allem Werkzeuge. Zur Höhe des Sachschadens liegen bisher keine Angaben vor.

Mit Promille am Steuer

Zehlendorf. Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 12.20 Uhr in der Alten Dorfstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigen eine Anzeige.