Polizeibericht Neuruppin vom 16.01.2017

Neuruppin (RA) Mit einer zehntägigen Auszeit endete am Sonntag die Auseinandersetzung eines Ehepaares. Ein 33-Jähriger hatte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Wohnung an der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße mit seiner 32-jährigen Frau gestritten, mit der er zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatte. Entzündet hatte sich der Streit wegen einer Debatte über einen Hund. Dabei hatte der Mann seiner Frau ins Gesicht geschlagen, so dass ein Rettungswagen gerufen werden musste.

iPhone beimAnrempeln gestohlen

Neuruppin (RA) Eine Unbekannten hat am Sonnabend eine 37-Jährige gegen 17 Uhr auf der Neuruppiner Präsidentenstraße angerempelt und dabei möglicherweise bestohlen. Denn im Anschluss an den Vorfall stellte die 37-Jährige fest, dass dabei offenbar ihr iPhone aus der Jackentasche gestohlen wurde. Der Schaden beträgt 290 Euro.

Schäden ander Tür

Neuruppin (RA) Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Neuruppiner Präsidentenstraße wurde in der Nacht zu Sonnabenddurch Unbekannte beschädigt. Offenbar hatten diese versucht, die Tür aufzuhebeln. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruchin Geschäft

Neuruppin (RA) Die Eingangstür eines Geschäfts in der Neuruppiner Bilderbogenpassage ist am Sonntag zwischen 3 Uhr und 8.15 Uhr beschädigt worden. Offenbar hatten Unbekannte dort versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen, wie Hebelspuren zeigten, die am nächsten Tag gefunden wurden. Der entstandene Schaden wird mit etwa 100 Euro angegeben.