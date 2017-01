Polizeibericht Freienwalde vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eichwerder. Den glatten Straßenverhältnissen ist ein Nissan zum Opfer gefallen. Am Montagmorgen rutschte der Pkw zwischen Thöringswerder und Bochows Loos in den anliegenden Straßengraben. Die Fahrerin des Wagens blieb bei dem Unfall unverletzt, berichtet die Polizei. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Pkw war nicht mehr betriebstüchtig.

Leicht verletzt nach Schlitterfahrt

Herzfelde. Leicht verletzt hat eine 20-jährige Autofahrerin die Rutschpartie in ihrem VW Polo überstanden. Auf der B1 fuhr sie am Montag von Herzfelde in Richtung Müncheberg als ihr Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Pkw war nicht mehr verkehrstüchtig, der Schaden beträgt rund 1000 Euro.