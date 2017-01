Polizeibericht Seelow vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Thöringswerder. Die Straßenglätte etwas unterschätzt hatte am Montagmorgen wohl eine Pkw-Fahrerin. Zwischen Thöringswerder und Bochows Loos rutschte die Frau mit ihrem Nissan in den Straßengraben. Sie blieb unverletzt, am Auto entstand aber ein Schaden von rund2000 Euro.

Polizei warnt vor Trickbetrügern

Strausberg. Eine 91-jährige Strausbergerin wurde am Sonnabend Opfer von Trickbetrügern. Unter dem Vorwand der Rentnerin einen Pullover verkaufen zu wollen, verschafften sich zwei Frauen Eintritt in die Wohnung der Strausbergerin. Nachdem sie wieder verschwunden waren, bemerkte die Mieterin, dass Geld aus ihrem Wohnzimmerschrank fehlte. Die Polizei warnt aktuell davor, fremden Personen Eintritt zu gewähren und mahnt zur Vorsicht.