Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 16.01.2017

Eine Bundespolizeistreife hat am Sonntagvormittag einen gesuchten Dieb gestellt. Der 23-Jährige war zu Fuß aus Polen gekommen, als er im Frankfurter Stadtgebiet kontrolliert wurde. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, weil er 2015 wegen Diebstahls vom Amtsgericht Fürstenwalde verurteilt worden war. Weil er die noch offene Restgeldstrafe von 560 Euro zahlen konnte, blieb der Mann aber auf freiem Fuß.

In Berlin gestohlenes Auto gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Sonntag gegen 23.15 Uhr auf der Autobahn einen Pkw Ford gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass dieses Auto in Berlin als gestohlen gemeldet war. Der 38-jährige Fahrer muss sich nun wegen Hehlerei verantworten.

Einbrecher scheitern

Zwischen Freitag und Sonntag haben Unbekannte in Müllrose versucht, in die Räume eines Imbisses in der Jahnstraße einzubrechen. Das gelang ihnen aber nicht. Dennoch hinterlassen sie dem Betreiber einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Transporter verschwunden

In der Nacht zu Sonntag ist aus der Goethestraße ein Mercedes Transporter verschwunden. In dem Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wird heute unter anderem auf der Heinrich-Hildebrand-Straße gemessen. Am Mittwoch steht der Blitzer in Rosengarten in der Booßener Straße.

Blitzer