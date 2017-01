Polizeibericht Neuruppin vom 16.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Ruppin (RA) Ein Hacker hat offenbar den Account einer 54-Jährigen für ein Online-Versandhaus geknackt.Die Alt Ruppinerin stellte fest, dass darüber Waren im Wert von mehr als 800 Euro bestellt wurden. Sie setzte sich sofort mit dem Warenhaus in Verbindung und brachte in Erfahrung, dass die Sendung in einem Geschäft in Remagen liegt, wo Pakete, die nicht direkt an die Zieladresse zugestellt werden konnten, zur Abholung bereit liegen. Die Polizei stellte dieses und andere Pakete sicher.

Diebe stehlen Lampen aus Geschäft

Kyritz (RA) Aus einem Gebäude An der Perleberger Straße in Kyritz wurden in der Nacht zu Montag vier Lampen gestohlen. Sie hatten einen Wert von etwa 100 Euro.