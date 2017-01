EisbÃ¤r unter dem Hammer

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice (MOZ) Am Sonntag warben tausende freiwillige Helfer überall in Polen um Spenden, mit denen die medizinische Versorgung von Kindern und Senioren im Land verbessert werden soll. In Slubice kamen insgesamt über 82 000 Zloty (umgerechnet rund 18 700 Euro) zusammen - ein Rekord.