Tasdorfer wollen Tankstelle nicht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545042/

Ein Investor will nahe dem Tasdorfer Kreisel in Sichtweite der Wohngrundstücke eine Tankstelle bauen. Sieht man die verkehrsgünstige Lage in Sichtweite der Bundesstraße 1, so kann man sein Anliegen nachvollziehen. Aber die gewachsene Siedlungsstruktur spricht andererseits dagegen. Wie im Flächennutzungsplan festgehalten, ist dort städtebauliche Entwicklung vorhanden und möglich. Eine Tankstelle in diesem Bereich will offensichtlich außer dem Investor niemand. In der zurückliegenden Sitzung hatten die Gemeindevertreter aus ihrer Sicht folgerichtig einem Aufstellungsbeschluss die Zustimmung verweigert.

Das ist aber in solch einem Fall nicht der richtige Weg, haben sie sich nun belehren lassen. Denn die Ablehnung in dieser Form reicht im konkreten Fall dem Kreisbauamt nicht aus. Also müssen Planungen her, anhand derer man Auflagen erteilen, nach einvernehmlichen Lösungen suchen oder auch Dinge versagen kann.

In der zweiten Runde der Vorlage der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters gab es dazu nun keine Debatte mehr. Einhellig stimmten die Gemeindevertreter für die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Tasdorf-Nord". Dessen Zweck ist es, eine "städtebaulich sinnvolle Ergänzung und Abrundung der gewachsenen Siedlungsstruktur" zu erreichen.

Um bis dahin - wie die Debatten im Detail dann auch ausfallen mögen - Konflikte zwischen bestehendem Wohnen an der Eggersdorfer Straße und der geplanten Ansiedlung einer Tankstelle im Ortsteil Tasdorf zu verhindern, setzten sie eine "Veränderungssperre" in Kraft.

Besteht dennoch der Bedarf an einer Tankstelle, so gebe es in Tasdorf durchaus Möglichkeiten, eine Tankstelle anzusiedeln, heißt es aus der Verwaltung, Der Bereich, in dem sie ohne Konflikte möglich wäre, liege außerhalb der Wohnbebauung und ist derzeit landwirtschaftlich genutztes Areal.

Um in der Zukunft nicht zweimal zu solchen Themen beraten zu müssen, so schlug Rita Nachtigall (SPD) vor, sollte der Einreicher des Antrags zuvor die Entscheidungsfolgen darstellen.