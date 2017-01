Von der Dorfkirche bis zur Basilika

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Mit englischen Tänzen aus der Renaissance, gespielt von Claudia und Günter Beator sowie Barbara Fichtmüller, wurde am Wochenende in der Galerie zum Alten Warmbad die neue Ausstellung "Architekturfotografie von Wolfgang Scheibel" eröffnet.

In der Galerie zum Alten Warmbad: Wolfgang Scheibel neben seinen Bildern der Kathedrale St. Etienne in Bourges (Frankreich) und dem Innenraum der Kirche von Falkenhagen

Es ist ein Zufall, dass der Garziner seine Bilder jetzt zeigt. Durch die Bekanntschaft mit Riamara Sommerschuh, der ein Künstler abgesagt hatte, kam es dazu. In der Hauptsache hat der ehemalige Architekt Kirchen fotografiert. "Im Vorbeigehen", wie er selbst sagt.

Diesen Eindruck erwecken die Bilder wahrhaftig nicht. Zu sehen sind vor allem Feldsteinkirchen aus Ostbrandenburg, Kathedralen aus Frankreich, aber auch der Kölner Dom und die Basilika Sagrada Familia in Barcelona. In Letzterer sieht Wolfgang Scheibel den Endpunkt des "gotischen Strebens gen Himmel". Antonio Gaudi hat damit eine "Sinfonie der Raumgestaltung" geschaffen.

Kirchen sind für den 83-Jährigen mehr als nur Stein gewordene Geschichte. Es ist gesammelte, akkumulierte Information. So hat er jedes Foto mit einem charakteristischen Kommentar versehen. Der verrät das Interesse, in den Formen aus Stein mehr über das Leben und Wirken der Erbauer zu erfahren.

Die Entstehungszeit der ostbrandenburgischen Feldsteinkirchen, das 13. Jahrhundert, war eine Zeit des Umbruchs. Siedler kamen, ließen sich nieder und bildeten Dorfgemeinschaften. Kirchen hatten damals eine große Bedeutung. War die Dorfgemeinschaft unentbehrlich für ihre Existenz, so war die Kirche und Glaubensgemeinschaft materieller und geistiger Ort dafür. Entsprechend wurde viel Energie investiert. Im Glauben fanden die Bewohner die Kraft, weiterzumachen.

Auch Wolfgang Scheibel drängt es, weiterzumachen, seine Botschaft zu vermitteln. So ist die Vernissage als Auftakt für eine Begegnung zu verstehen, die ihren Höhepunkt in einem Vortrag des Garziners findet: am 18. Februar um 16 Uhr zur Finissage.