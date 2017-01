Im Auftrag des Innenministeriums

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545044/

Arnold D├╝ring schaut am Denkmal f├╝r die j├╝dischen Sch├Âneicher im Schlosspark, ob alles in Ordnung ist

Arnold D├╝ring schaut am Denkmal f├╝r die j├╝dischen Sch├Âneicher im Schlosspark, ob alles in Ordnung ist © MOZ

Morgens, vormittags und nachmittags, das ist der Rhythmus, in dem Arnold Düring Streife fährt - und das täglich. Meist mit dem Fahrrad, um potenziellen Dieben oder Einbrechern im Fall der Fälle folgen zu können. Er beobachtet, notiert und meldet Verdächtiges und Verdächtige der Polizei. Der Bereich, den er bestreift, zieht sich von Fichtenau bis zur Dorfaue.

Arnold Düring ist Vorsitzender des Schöneicher Vereins für Sicherheitspartnerschaft und seit dessen Gründung 1994 dabei. 28 Mitglieder hat der Verein heute, 20 davon sind aktive Sicherheitspartner. Sie laufen oder fahren Streife. Für ihren Dienst im Auftrag des Brandenburger Innenministeriums gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung - 255 Euro im Monat, verteilt auf alle. Der Schöneicher Verein hat als einer der wenigen im Landkreis Oder-Spree und der kreisfreien Stadt Frankfurt durchgehalten. Von einst 17 gibt es hier noch vier Sicherheitspartnerschaften, eine davon in Woltersdorf. Einmal in der Woche stimmt sich Arnold Düring mit dem Revierpolizisten und dem Ordnungsamtsleiter seiner Gemeinde ab. "Die Polizei sagt mir, wo die Kriminalitätsschwerpunkte sind. Dorthin kann ich dann unsere Mitglieder aufteilen", sagt Düring. "Wir beobachten, wir melden, aber wir greifen nicht ein. Die Polizei ist die Staatsgewalt, wir können sie nur unterstützen", erklärt er das oberste Prinzip der Mitglieder.

Um Kriminalität vorzubeugen, steht Präventionsarbeit ganz oben auf der Agenda des Vereins. Neben dem Verteilen von Informationsflyern wird vor allem auf das persönliche Gespräch Wert gelegt. Ein wichtiger Termin in dieser Hinsicht sei der Tag der Sicherheit, den der Verein einmal im Jahr mit dem Ordnungsamt, der Gemeinde und der Feuerwehr veranstalte. Wann er 2017 stattfindet, stehe noch nicht fest. "Unser Ziel ist es, die Bürger zu mehr Aufmerksamkeit zu erziehen. Dazu zählt, dass man verdächtige Vorkommnisse registriert, wenn man sie sieht, so dass die Kriminalität sich nicht ausbreitet. Wenn fremde Leute an Häusern auf- und abfahren und diese fotografieren, sollte man sich Notizen machen und zum Beispiel das Kennzeichen aufschreiben", so Arnold Düring.

Mit Lothar Plüschke hat er ein gewissenhaft arbeitendes Mitglied an seiner Seite. Seit 1994 erstellt der 76-jährige Plüschke Kriminalitätsstatistiken, die er aus Internetmeldungen der Polizei, Berichten der Zeitung und Befragungen von Opfern generiert. Von Januar bis Oktober 2016 hat er so 24 Wohnungseinbrüche im Ort registriert, 2015 waren es insgesamt 15. Und er hat einen Schwerpunktzeitraum ermittelt: freitags 16 Uhr bis sonntags 23 Uhr ist demnach die beliebteste Zeitspanne für Einbrüche. Zwei Trends hat Lothar Plüschke ausgemacht. "Es hat sich bestätigt, dass die meisten Versuche, in ein Objekt zu kommen, über die Terrasse laufen, weil dort die Türen schlechter gesichert sind und man leichter hineinkommen kann. Außerdem haben in diesem Jahr die Verwüstungen bei Einbrüchen zugenommen."

24 Einbrüche in Privathäuser und ein paar, die in der Statistik bis Jahresende noch dazu kommen werden, sind eigentlich nicht viel, findet Düring. "Und doch ärgert uns jeder einzelne, vor allem, wenn die Bürger unvorsichtig sind, Fenster und Türen offen lassen." So habe es 2016 mehrere Wochen hintereinander keine solchen Einbrüche gegeben und dann wieder geballt fünf am Stück. "Das zeigt, dass vorher genau ausgekundschaftet wird", sagt Düring.

Er hofft angesichts eines Altersschnitts seiner Mitglieder von mehr als 70 Jahren, er selbst hat diese Marke auch überschritten, dass sich jüngere Menschen für dieses Ehrenamt begeistern können. "Wir haben zwar vier jüngere Mitglieder. Die stehen aber im Berufsleben und haben dementsprechend wenig Zeit."

Kontakt: E-Mail: sipa-schoenei che@gmx.de; Tel. 0176 65663500