TÃ¶dlicher Schuss im Maisfeld: JÃ¤ger vor Gericht

Alexander R. will an diesem ersten Verhandlungstag nicht selber sprechen. Sein Rechtsanwalt Harald Krömling springt für seinen Mandanten ein. Noch bevor die ersten Zeugen den Gerichtssaal betreten, liest der Anwalt ein Schreiben über den verhängnisvollen Jagdunfall vor. Für ihn sei der 9. September anfangs ganz normal verlaufen, heißt es in dem Papier. Zur "Entspannung" wollte Alexander R. in der Dämmerung seinem Hobby nachgehen.

Erst 15 Monate zuvor hatte der damals 31-jährige Mann seine Jagdprüfung abgelegt - und im Revier in Tietzow bei Nauen auch schon einige Sauen geschossen. Weiter heißt es in der schriftlichen Erklärung, dass der Angeklagte noch nie Menschen in dem Revier gesehen habe, dass die Lichtverhältnisse trotz Dämmerung gut waren und sein Gewehr auch mit einem Zielfernrohr mit besonderer Lichtstärke ausgestattet gewesen sei.

Nachdem er ein Rascheln und Bewegungen in dem Maisfeld bemerkt hatte, will der Jäger auch die Ohren und das Gesicht eines Wildschweines gesehen haben. Was folgt, war ein Schuss aus seiner "Blazer R93" - und der laute Schrei einer Frau. Der Angeklagte, so heißt es weiter, glaubt, dass das Pärchen in seiner Schusslinie zum Wildschwein lag. Vor Ort findet Alexander R. einen verletzten Mann. Er ruft einen Rettungswagen, der erst eine halbe Stunde später am Unglücksort eintrifft. Die Polizei trifft noch später ein, heißt es in der Einlassung des Angeklagten. Die Beamten stellen sein Gewehr und ein Messer sicher. Die Retter versuchen noch, das Opfer ins Leben zurückzuholen - aber Norman G. stirbt.

Erste Zeugen in dem Prozess sind die Männer von der Polizei. Sie sollen dem Vorsitzenden Richter Martin Paßmann ihren Eindruck vom Tatort schildern. "Er war aufgeregt, nervös, hatte zittrige Hände und stand kurz vor einem Zusammenbruch", berichtet einer der Beamten. Er habe immer wieder beteuert, dass es ein "Versehen" gewesen sei. Alkohol oder Drogen hatte der Angeklagte nicht konsumiert. Das wird auch ein späteres Gutachten beweisen.

Nach Spuren eines Wildschweins haben die Polizisten im Maisfeld nicht gesucht. Auch über die Höhe der Maispflanzen machten die fünf Beamten in dem Prozess sehr unterschiedliche Angaben.

Befragt wird an diesem ersten Verhandlungstag auch Katarzyna K. Sie wollte sich mit dem späteren Opfer zu einem Spaziergang treffen. Sie selbst hat einen Steckschuss mit Trümmerbruch im Oberarm erlitten, berichtet die Polin mithilfe eines Dolmetschers vor Gericht. Dort erzählt sie auch, dass sie nach der Arbeit in der Champignonzucht mit Norman G. aufgebrochen ist. "Wir wollten unsere Ruhe haben, liefen über den Feldweg und breiteten an einer Böschung eine Decke aus", sagt die Zeugin. Das Liebespaar hatte Getränke dabei, die Musik kam vom Smartphone. Eines stellt Katarzyna K. von Anfang an klar: "Wir konnten bestimmt gesehen werden. Ich trug eine rote Jacke, und Norman ist 1,90 Meter groß." Als der Schuss fiel, stürzte Norman G. zur Seite, mit dem Gesicht zum Boden. Er atmete schwer. "Meine eigene Verletzung habe ich erst später bemerkt."

Der Prozess wird am 23. Januar fortgesetzt. An dem Tag soll auch ein Urteil fallen.