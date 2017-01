Eisbahn in Beeskow auch 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mehrheitlich hat sich der Beeskower Kultur- und Sozialausschuss dafür ausgesprochen, in der Weihnachtszeit wieder eine Eisbahn auf dem Marktplatz zu errichten. Nur ein Abgeordneter war dagegen.

"18 000 Euro Nasse, das ist zu viel und deshalb kann ich das für das nächste Mal nicht empfehlen", reagierte der CDU-Abgeordnete Uwe Pilz auf die Auswertung des Stadtkämmerers Steffen Schulze. Er hatte den Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses Zahlen über die Resonanz auf die Eisbahn gegeben, die ab dem 1. Advent für drei Wochen auf dem Marktplatz aufgebaut worden war.

Rund 25 000 Besucher habe es gegeben, davon knapp 19 000 auf der Eisstockbahn. Aus dem Verkauf von Karten seien rund 7000 Euro an Erlösen geflossen, bleibe ein Minus von rund 18 000 Euro. "Wir haben uns zwar vom Eislaufen mehr versprochen", sagte Schulze, "aber die Eisstockbahn ist auch Dank des Turniers von SV Preußen sehr gut angenommen worden." Insgesamt habe er eine positive Resonanz erfahren, nun überlege die Stadt, wie für 2017 verfahren werden soll. Es gebe bisher keine bessere Idee als eine Eislaufbahn, die in das Konzept zum Weihnachtsmarkt passe. Aus Fehlern müsse man lernen. Man müsse überlegen, eine richtige Eislaufbahn (die letzte bestand aus Kunststoff) zu mieten oder gar als Stadt eine zu kaufen. "Wir werden dazu den Abgeordneten Vorschläge unterbreiten, letztendlich müssen die Stadtverordneten entscheiden", so der Kämmerer.

Bis auf Uwe Pilz sprachen sich alle Ausschussmitglieder für eine Wiederholung der Eisbahn in diesem Jahr aus. Ausschussvorsitzende Rosemarie Jurisch (SPD) sagte, wenn künftig der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz bleiben solle, sei eine Eisbahn auf dem Marktplatz die beste Idee. Auch Kristina Geisler, sachkundige Bürgerin meinte: "Wenn wir keinen Rummel auf dem Marktplatz haben wollen, dann ist die Eisbahn ein guter Ersatz. Wir sollten es noch einmal versuchen und beobachten". Der gleichen Meinung war auch der Abgeordnete Klaus Weichselbaum (FDP/Bauernverband). Sven Wiebicke (SPD) schlug vor, die Nutzungsdauer der Eisbahn zu verlängern, denn die meisten Kosten würden durch den Auf- und Abbau entstehen.

Große Einigkeit gab es darüber, dass der Weihnachtsmarkt künftig nur noch auf dem Kirchplatz und in der Marienkirche stattfinden soll. "Schön wäre es, wenn die Stände rum um die Kirche aufgebaut werden würden und nicht nur auf einer Seite, so dass man herumlaufen kann", schlug Simone Dambeck, sachkundige Bürgerin, vor. Der Abgeordnete Dieter Gutsche (SPD) wünscht sich noch mehr Händler, vor allem aus Beeskow, bei denen man "ein besonderes Geschenk" finden könne. Er verwies auf die zahlreichen Aktivitäten zur wunderbaren Scheunenweihnacht im Ortsteil Neuendorf, wo das ganze Dort mitmache. "Ja, das wünschen wir uns auch für Beeskow", betonte Kerstin Bartelt, stellvertretende Bürgermeisterin. Jedes Jahr würden alle Vereine, Kitas und Schulen angefragt und um Mithilfe gebeten. das betreffe auch die Gastronomie.

In diesem Zusammenhang lobte der Abgeordnete Siegfried Busse (Bürgerforum) die Aktivitäten der Stadtverwaltung, insbesondere die von Kerstin Müller, verantwortlich fürs Stadtmarketing.