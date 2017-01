GetrÃ¼bte Sieger-Freude

artikel-ansicht/dg/0/

Perfektes Timing gefragt: Fehrbellins Henning Christ (in Schwarz) versuchte am Sonntag beim Heimturnier des Öfteren, den Block an der Leine zu setzen. © Wilfried Howe

Dabei starteten die Hausherren gegen die Reserve der Berliner TS, Aufsteiger aus der Hauptstadt, schwungvoll ins Heimturnier in der Rhinhalle. 11:8 wurde der erste Satz gewonnen, der zweite gar locker mit 11:2. Alles sah nach einem Spaziergang aus. Doch auch wenn die Ergebnisse stimmten, so richtig überzeugen konnten die Fehrbelliner nicht.

Und im dritten Satz fiel den 90ern die fehlende Spannung auf die Füße. Angetrieben vom lautstarken Fanblock - die erste Mannschaft der Berliner TS, zugleich Liga-Konkurrent, war mit angereist - schwangen sich die Gäste zu einem 11:6-Satzerfolg auf. Fehrbellin wirkte sichtlich angeknockt. Doch dank der höheren individuellen Klasse brachten die Gastgeber das Match nach Hause. Mit 12:10 ging der vierte Durchgang an den SV 90. Die erste Hausaufgabe war erledigt.

Dass auch die zweite eher zäh gelöst werden würde, damit war nicht zu rechnen. "Wir konnten uns einfach nicht richtig pushen gegen diesen schwachen Gegner", hatte Angreifer Henning Christ aus seiner Sicht das Übel ausgemacht (siehe nebenstehendes Interview).

Im ersten Satz gegen Ohrstedt hatten sich die Fehrbelliner vor den Augen von Vereinsikone Norbert Kikel schnell eine klare Führung erspielt. Bärenstark und schlagsicher präsentierte sich Henning Christ an der Leine. Der Abwehrstratege kam erneut im Angriff zum Einsatz, weil mit Benjamin Münchow der etatmäßige Nebenmann von Hauptangreifer Marten Christ als Kegler in Kiel um Hölzer kämpfte. Mit 11:7 war die Satzführung erspielt. Auch im zweiten Durchgang lief es zunächst nach Wunsch (7:4, 9:6). Ohne große Mühe konnten sich die Hausherren den technisch limitierten Gegner auf dem Parkett stellen und beinahe einfach punkten. Im Kopf die Partie bereits abgehakt, kam das böse Erwachen. Drei Satzbälle vergaben die 90er. Zweimal berührte Henning Christ beim Schlag die Leine. Plötzlich führte Ohrstedt mit 11:10. In diesem Druckmoment wurde zunächst Ruhe bewahrt - 12:11-Führung. Doch dann flatterten die Nerven. Satzverlust mit 12:14.

Mit Wut im Bauch gingen die Rhinstädter den dritten Satz an. Schnell lagen sie 5:1 vorn. Fortan servierte Marten Christ stark, doch die Fehler-Quote stieg dramatisch an. Beim Stand von 8:6 war Ohrstedt wieder im Spiel. Beim 10:10 deutete sich ein offener Ausgang an. Mit Hängen und Würgen zogen die 90er den Satz (13:11.). Im vierten Satz setzten sie sich nach dem 7:7 auf 10:7 ab. Kapitän Christ hatte das Heft sichtbar in die Hand genommen.