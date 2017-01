Schnee als Extra-Training in Fahrschulen

artikel-ansicht/dg/0/

"Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon", sagt Mila Seiring, bevor sie in der Trebuser Straße im Nissan von Günter Wehr hinter dem Lenkrad Platz nimmt. Gleich beginnt ihre Fahrstunde. Die Aufregung habe aber nichts mit dem Schnee zu tun, sagt die Fürstenwalderin, sondern nur damit, dass die Rundfahrt an diesem Montag ihre allererste auf dem Weg zum Führerschein ist.

Was bei schneebedeckten Straßen zu beachten ist, hat Günter Wehr, Inhaber der Oderland-Fahrschule, im Theorie-Unterricht bereits angesprochen. "Aber die Theorie ist natürlich nur das eine", sagt er. Wegen Schneefalls eine Fahrstunde abzusagen, kommt für ihn daher nicht in Frage. "Eine Fahrt bei solchen Bedingungen ist eine Übung mit zusätzlichem Erkenntnisgewinn", sagt er. "Man kann die Gefahren des Winters noch einmal thematisieren, und die Schüler sind dann für die Zukunft besser gewappnet."

Für die Absage einer Fahrstunde oder auch einer praktischen Fahrprüfung gibt es für Wehr nur einen Grund: Blitzeis. "Dann geht die Sicherheit vor", sagt er. In anderen Fahrschulen in Fürstenwalde sehen die Inhaber dies genauso. "In zwanzig Jahren habe ich erst einmal eine Fahrstunde wegen Eisregens abgebrochen", sagt Steffen Diercks. Und auch Sven Pfitzmann folgt der selben Gepflogenheit. "So lange kein Blitzeis herrscht, wird gefahren", sagt er.

Und auch die Fahrschüler lassen sich von Schnee offenbar nicht unterkriegen. "Es ist sehr selten, dass dann jemand von sich aus eine Stunde absagt", so Pfitzmann. Auch er gewinnt dem Schnee Positives ab. "Wer eine Fahrstunde bei Schnee hinter sich hat, hat danach vielleicht weniger Ängste. Von mir aus könnte gerne noch mehr Schnee herunterkommen."

Auch Diercks sieht eine Schnee-Fahrt als förderlich an, um Ängsten vorzubeugen. "Wer eine solche Fahrstunde erlebt, bekommt quasi eine Gratis-Beigabe", sagt er. Eine solche Gelegenheit nutze er, um seinen Schülern zu zeigen, wie das Auto reagiert, wenn eine Kurve zu schnell genommen wird.

Im Vergleich zu früher haben es Autofahrer heutzutage im Winter ohnehin etwas einfacher. Wehr zählt Antischlupfregelung (ASR), Antiblockiersystem (ABS) und Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) als nützliche technische Hilfen auf. Gleichzeitig warnt er aber auch. "Man kann damit aber nicht die Fahrphysik überlisten. Wer eine Kurve zu schnell nimmt, driftet trotzdem raus", sagt er.

Insgesamt konnten sich die Fahrschulen in der Region zuletzt über verstärkten Zulauf freuen. Im Straßenverkehrsamt des Landkreises Oder-Spree wurden im vergangenen Jahr 1945 Anträge auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis registriert. Ein Jahr zuvor waren es 1843. Hinsichtlich der Jahreszeiten gibt es dabei offenbar keine Unterschiede. "Ich habe im Winter nicht weniger Schüler als zu den anderen Jahreszeiten", sagt Fahrlehrer Wehr.