Weiter niedrige FernwÃ¤rmepreise

Schon seit vielen Monaten stellt der Eisenhüttenstädter Eckhard Hensel in der Stadtverordnetenversammlung Fragen zu Fernwärme und Strom in Eisenhüttenstadt. Vor allem bei der Fernwärme macht er Unterschiede in Eisenhüttenstadt aus, kann sich Preissteigerungen nicht erklären. Aus seiner Sicht hat er bis heute keine vernünftige Antwort erhalten.

Tatsächlich galten vor allem bei der Gebäudewirtschaft (Gewi) in der Vergangenheit unterschiedliche Fernwärmepreise, die aus unterschiedlichen Vertragsabschlüssen resultieren. Inzwischen, so Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke, sei aber viel geschehen, die Preise angeglichen worden.

Das kleine Beispiel zeigt schon, wie schwierig es ist, innerhalb einer Stadt einen vergleichbaren, einheitlichen Preis zu ermitteln. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) legt jedes Jahr einen Preisspiegel vor, bei dem unter anderem Preise für Fernwärme, Strom und Gas verglichen werden. Der Verband greift dabei auf Daten der örtlichen Versorger und seiner Mitgliedsunternehmen zurück. In Eisenhüttenstadt sind dies die Stadtwerke. Wobei die Unternehmen nicht in jedem Fall Verträge mit örtlichen Versorgen haben, sondern zum Beispiel den Strom von anderen Versorgern beziehen. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, legt der BBU seinen Berechnungen ein Modellhaus zugrunde, das aus 30 Wohnungen und 2000 Quadratmeter Gesamtwohnfläche besteht.

Für das Jahr 2016 ergaben diese Berechnungen, dass bei der Fernwärme der Preis im Landes-Schnitt um 2,3 Prozent gesunken ist. In der Region spiegelt sich das unterschiedlich wieder. In Eisenhüttenstadt zum Beispiel blieb der Preis unverändert. Dort lagen die Fernwärmepreise aber schon immer weit unter dem Landesdurchschnitt. In Fürstenwalde gab der Preis um zehn Prozent nach.

Erdgas wurde sogar um 8,6 Prozent günstiger. Auch in diesem Fall gab es in Eisenhüttenstadt keine Veränderung. In Beeskow und Fürstenwalde dagegen ist ein Minus von 3,6 Prozent zu verzeichnen. Für das Musterhaus liegen die Preise der dortigen Versorger aber noch höher als in Eisenhüttenstadt.

Beim Strom ist eine hauchdünne Erhöhung um 0,1 Prozent im Landes-Schnitt zu verzeichnen.

Über mehrere Jahre verglichen, kann der BBU nicht unbedingt eine einheitliche Linie ausmachen. "Auf Jahre mit - teilweise auch regional - deutlichen Steigerungen folgen Phasen mit - wiederum reginal unterschiedlichen - erheblichen Abschlägen, heißt es in der Studie. "Mit Markt hat das nicht zu tun." Legt man das Jahr 2011 zugrunde, so lassen sich für Fernwärme, Strom und Gas in der Region allerdings durchgängige Steigerungen verzeichnen.

Da Energiekosten inzwischen gut ein Drittel der Betriebskosten ausmachen, verbindet der BBU seinen Preisspiegel auch mit Forderungen. "Statt die energetischen Wohnstandards zu Lasten der Mieter immer weiter anzuheben, sollte sich die Energiepolitik eher auf ein besseres Abfedern dieser Preisaufschläge konzentrieren und die Wohnungsunternehmen besser beim Einsatz erneuerbarer Energien unterstützen". Bei der Modernisierung seien die Potenziale fast erschöpft, weitere Modernisierungen kaum noch durchführbar. Auch beim Mieterverhalten seien Sparsamkeitsgrenzen erreicht, stellt der BBU fest