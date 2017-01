Vom Ruppiner Tor zum DÃ¶lschsee

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Mit 19 Teilnehmern hat die Winterwanderung des Frauenkreises Oberhavel Nord am Sonntag eine beachtlich gute Resonanz gefunden. Los ging es am Café & Bücherei Hillebrand. Dort hatten sich bereits kurz vor 13 Uhr zahlreiche Frauen, aber auch zwei Männer eingefunden, die von Viviane Zipperling begrüßt wurden. Die Mitorganisatorin der Wanderung stellte kurz den Frauenkreis vor, dem zurzeit 24 Frauen aus Gransee, aber auch aus Mildenberg, Zernikow und den umliegenden Orten angehören. Zipperling stellte Marina Hillebrand vor, die sich als Führerin der Wanderung bereit erklärt hatte. Es ging in den Stadtwald in Richtung Dölschsee. Mit dabei waren auch zwei Hunde, von denen einer im Wald ausbüxte und erst nach längerem Rufen und Suchen wieder zur Gruppe fand. "Die Temperatur war angenehm und außer dem Hund ist keiner verloren gegangen", freute sich am Ende der 90-minütigen Wanderung Marina Hildebrand. Wieder angekommen im Café und der Bücherei warteten Kaffee, Torte und Kuchen auf die Wanderer.