artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545054/

Unter dem Vorsitz von Richter Martin Paßmann fand in Saal zehn des Amtsgerichtes Nauen der erste Verhandlungstag gegen den Jäger Alexander R. statt. Ihm wird vorgeworfen, am 9. September 2015 auf der Jagd im Revier in Tietzow fahrlässig und sorgfaltswidrig den Tod eines und die Körperverletzung eines zweiten Menschen verursacht zu haben. Als Nebenkläger sind die Eltern des Getöteten und Katarzyna K., das zweite Opfer, mit ihren Rechtsbeiständen zugelassen.

Ehe die ersten Zeugen im Zuge der Beweisaufnahme für ihre Aussagen zur Sache aufgerufen wurden, verlas Verteidiger Rechtsanwalt Krömling die Darstellung seines Mandaten über den Ablauf des verhängnisvollen Jagdausflugs. Der Angeklagte selbst konnte wegen verschiedener Gesichtsverletzungen nicht selbst sprechen. In dem zu Protokoll genommenen Einlass von Alexander R. verlief der 9. September ganz normal.

Zur Entspannung wollte der damals 31-jährige noch in der Dämmerung gegen 19 Uhr seinem Hobby, der Jagd, nachgehen. Er hatte im Juni 2015 die Jagdprüfung abgelegt und im Revier in Tietzow auch schon einige Sauen geschossen. In seinem schriftlichen Bericht erklärte der Angeklagte, dass er noch nie Menschen im Revier gesehen hätte, dass die Lichtverhältnisse trotz Dämmerung gut gewesen seien und sein Gewehr Blazer R93 auch mit einem Zielfernrohr mit besonderer Lichtstärke ausgestattet gewesen sei. Nachdem er ein Rascheln im Maisfeld gehört und Bewegung in den Maispflanzen bemerkt hatte, will der Jäger auch die Ohren und das Gesicht eines Wildschweines gesehen haben. Bei freiem Schussfeld, so R., gab er so gegen 19.55 Uhr einen Fangschuss ab und hörte zeitgleich einen weiblichen Schrei.

In der Schusslinie zwischen seinem Standort und dem anvisiertem Ziel fand der Angeklagte einen augenscheinlich Verletzten und eine Frau vor. Per Notruf verständigte er einen Rettungswagen, der eine halbe Stunde später eintraf. Die Polizei erschien mit zwei gegen 20.30 Uhr am Tatort. Sie stellten das Jagdgewehr und ein Jagdmesser sicher. Nach der erfolglosen Reanimation des einen Opfers und damit dem Tatbestand der fahrlässigen Tötung, trafen noch weitere Polizeibeamte ein.

In ihren Zeugenaussagen am ersten Verhandlungstag schilderten die Beamten auf Nachfrage des Richters ihre Eindrücke vom Tatort und dem Tatverdächtigen. "Er war aufgeregt, nervös, hatte zittrige Hände und stand kurz vor einem Zusammenbruch." Er beteuerte, dass "es ein Versehen gewesen "sei. Ein Alkohol- und Drogentest des Beschuldigten später in Nauen verlief ohne Befund. Nach Wildschweinspuren suchten die Beamten am Tatabend vor Ort nicht. Auch über die Höhe des Grases am Ort des Geschehens machten die fünf befragten Polizeibeamten recht unterschiedliche Angaben.

Die Polin Katarzyna K., die durch den Angeklagten einen Steckschuss mit Trümmerbruch im Oberarm erlitten hatte, schilderte im Zeugenstand mit Hilfe eines Dolmetschers ihre Sicht des Abends: "Ich wurde von Norman G. nach der Arbeit in der Champignonzucht zu einem Spaziergang abgeholt. Wir wollten unsere Ruhe haben und liefen über den Feldweg, wo so gegen 18.30 Uhr im Gras an einer Böschung eine Decke ausbreiteten. Wir hatten Getränke dabei und hörten Musik über das Smartphone. Als wir ein Auto hörten, wechselten wir den Platz, um dem Fahrzeug Platz zum Vorbeifahren zu lassen. Wir saßen im Gras, konnten aber bestimmt gesehen werden, denn ich trug eine rote Jacke und Norman ist 1,90 Meter groß. .Dann hörte ich den Knall, den ich als Sportschützin sofort als Schuss identifizieren konnte und Norman fiel zur Seite, mit dem Gesicht zum Boden. Er atmete schwer. Meine eigene Verletzung habe ich erst später bemerkt."

Drei Tage nach der Tat versuchen Beamte der Kriminaltechnik eine Rekonstruktion des verhängnisvollen Schusses per Fotoaufnahmen. Der Standort des Schützen, 100 Meter vom Tatort entfernt, wurde durch Hörensagen der Aussagen der Kollegen bestimmt und obwohl im Maisfeld Tierspuren gesehen wurden, "haben wir nicht explizit danach gesucht." Des weiteren sagten die Zeugen aus, dass auch das Blattwerk einer Birke die Sicht beeinträchtigt haben könnte.

Wichtig in diesem Prozess war die Aussage über die Einstellung der Vergrößerung am Zielfernrohr des Jagdgewehrs. Denn der Vereinsvorsitzende der Schießsportgruppe, in der der Angeklagte trainiert, erklärte in seiner Zeugenaussage, dass die Höhe der Vergrößerung, in diesem Fall die elffache, das Sehfeld bei Dämmerung immer mehr einschränkt. "So sieht man das Ziel zwar scharf und groß, aber das übrige Sichtfeld ist verschwommen."

Nach dem ersten Verhandlungstag und der Vernehmung von acht Zeugen ist immer noch nicht ganz klar, wie ein Jagdausflug mit solch fatalen Folgen und mit großem Leid enden konnte. Am kommenden Montag wird die Verhandlung fortgesetzt und das Urteil gesprochen.