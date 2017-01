Neue Diesel-Tankstelle an der B167

artikel-ansicht/dg/0/

Wildberg (RA) Rund eine halbe Million Euro investiert das niedersächsische Unternehmen Hoyer derzeit in Wildberg und baut an der Bundesstraße 167 eine Automaten-Tankstelle sowie ein Verkaufsbüro. Geschäftsführer Thomas Hoyer gibt zudem nächste Woche in der bekannten TV-Sendung "Undercover Boss" sein Bestes als Praktikant.

Etwa seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Tankstelle mehr in Wildberg. Nach den Recherchen von Ortschronist Egbert Zemlin existierten bis dahin unter anderem Zapfsäulen an der Hauptstraße in Höhe des heutigen Landcafés. Wer später auf Treibstoff angewiesen war, musste immer etwas weiter fahren. Dass der Ort nun wieder ein Tankstelle samt Treibstofflager bekommt, ist am Ortseingang aus Richtung Ganzer an der vielbefahrenen Bundesstraße schon deutlich zu erkennen. Das freitragende Dach, unter dem die Zapfsäulen installiert werden, die großen blauen Tanks und ein kleineres Gebäude stehen bereits. Die frostigen Temperaturen bremsen die Arbeiten, die seit September laufen, etwas. Bis März soll laut Planung des Unternehmens dennoch alles fertig sein.

Bauherr ist die Asset Management, betrieben wird die Automatentankstelle mit Verteilstation, an der erst einmal acht Arbeitsplätze entstehen, durch die Wilhelm Hoyer GmbH & Co KG. Gedacht ist die Tankstelle hauptsächlich für Lkw. Per so genannter Twin-Technik wird dort für Sattelzüge die beidseitige sogenannte Satelliten-Betankung möglich sein, was viel Zeit sparen soll. Geplant sind zwei Tank-Inseln und eine Verladestation. Aber nicht nur Lkw-Fahrer können dort ihre Tanks befüllen - auch jeder, der mit einem normalen Diesel-Auto unterwegs ist. Bezahlt werden kann allerdings nur per Karte.

Um Mineralölprodukte wie Diesel und Heizöl auch in der Region vermarkten zu können, werden am Verkaufsbüro zudem drei oberirdische Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 100 Kubikmetern gebaut. Je 100 Kubikmeter stehen laut Pressesprecher Thomas Hartmann für Heizöl und Dieselkraftstoff, 80 für Future-Power-Diesel und 20 für den Betriebsstoff AdBlue zur Verfügung.

Die Unternehmensgruppe Hoyer ist mittlerweile 93 Jahre alt und zählt etwa 1300 Mitarbeiter. Sie gehört zu den größten mittelständischen und konzernunabhängigen Produktions- und Handelsunternehmen der Mineralölbranche in Deutschland. Laut Hartmann ist Hoyer bisher mit 23 Niederlassungen vor allem in Nord- und Ostdeutschland vertreten. Zur Niederlassung Kleinau (Altmark) gehört aktuell noch der Standort Dessow in der benachbarten Gemeinde Wusterhausen. "Dieser Standort soll nach Wildberg verlegt werden", so Hartmann.

Einem breiten Publikum gewährt das Unternehmen Hoyer am kommenden Montag in der Sendung "Undercover Boss" ab 21.15 Uhr auf RTL Einblick. Der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Hoyer ließ sich dafür umstylen. Er schlüpfte in die Rolle des Praktikanten Jens Olschewski, um in seinem eigenen Unternehmen an der Basis tätig zu sein. Fünf Tage arbeitete er nicht im Büro, sondern direkt an Tankstellen und half bei der Toilettenreinigung, beim Waschen von Lkw, in der Küche oder im Tanklager.