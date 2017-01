Kastanien verschwinden

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (rol) Die fünf Kastanien, die bisher für Schatten auf dem Pausenhof der Lindengrundschule sorgten, werden an diesem Donnerstag gefällt. Laut Rathaussprecherin Ivonne Pelz seien die Bäume schon seit Jahren von der Miniermotte befallen und hätten darunter gelitten. Zudem habe der heiße und trockene Sommer dazu beigetragen, dass die Standfestigkeit der Bäume litt. Schließlich führt Pelz auch die Bautätigkeiten auf dem Gelände an: "Die Bäume haben im Zuge der Bauarbeiten am Kommunikationszentrum trotz Schutzes mehr gelitten als gehofft."

Dass die Miniermotte dafür ausschlaggebend war, dass die Bäume schwach wurden, wäre fast so etwas wie ein Novum in Deutschland. Zwar ist bei Wikipedia zu lesen, dass der ständige Befall die Rosskastanie schwäche. Andererseits heißt es dort: "Bisher ist allerdings noch kein Absterben der Bäume aufgrund des Befalls durch die Rosskastanienminiermotte beobachtet worden, was anfänglich befürchtet wurde."

Allerdings heißt es auch, dass keine Langzeiterkenntnisse über deutlich mehr als 20 Jahre existieren.

Wo die laut Baumschutzsatzung vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen erfolgen, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Sie verweist aber darauf, dass es auf dem Schulhof mit der großen Eiche weiterhin einen Schattenplatz geben wird.

Auch an anderer Stelle werden in dieser Woche Fällungen vorgenommen. So seien die 14 Pappeln im Bereich der Kita Kinderland nicht mehr standsicher. Die Fällungen werden durch das Pflanzen von 25 jungen Bäumen ausgeglichen, die im Zuge des geplanten Umbaus vom Spielplatz dieser Kita geplant sind.

Schließlich müssen im Wohngebiet Am Kuschelhain zwei tote Pappeln und eine ebenfalls abgestorbene Eiche entfernt werden. Darüber hinaus sollen in diesem Wohngebiet herabhängende Äste und Totholz verschwinden. Alle Arbeiten sollen bis Freitag abgeschlossen sein, hieß es aus dem Rathaus.