Sportlicher Anspruch

Löwenberger Land (GZ) 550 Schüler werden an der Libertasschule in Löwenberg unterrichtet. 43 Pädagogen kümmern sich um das Wohl der Kinder und Jugendlichen, um sie auf das Leben vorzubereiten. Was genau die Pädagogen anbieten und die Schüler lernen, das können Jugendliche und ihre Eltern am Freitag beim Tag der offenen Tür in der Bildungseinrichtung erfahren. Von 17 bis 19 Uhr sind Gäste gern gesehen. Angesprochen sind die Grundschüler der ersten bis vierten Klasse der Grüneberger Filiale, denn das vierte und fünfte Schuljahr werden sie in Löwenberg absolvieren. Zudem geht es um die Grundschüler zwischen Oranienburg, Gransee und Liebenwalde, die auf der Suche nach einer weiterführenden Bildungseinrichtung sind - und da kann die Libertasschule durchaus mit einigen Besonderheiten punkten.

Ganz frisch auf dem Schreibtisch von Schulleiter Axel Klicks angekommen, ist die Bestätigung des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV), dass die Bewerbung der Schule um den Schulsportpreis "JuLe macht SchuLe" eingegangen ist. Kein Wunder, denn den sportlichen Aktivitäten werden an der Bildungseinrichtung viel Raum eingeräumt.

Das zweite Schreiben stammt von der Staatskanzlei in Potsdam und ist eine Einladung zur Preisverleihung im Rahmen des Projektes "Starke Schule". "Dass wir zu den Gewinnern gehören, hat uns noch niemand bestätigt, aber wir hoffen natürlich auf einen Preis", so Klicks weiter. Beworben hat sich die Schule mit ihrem Konzept, mit dem den Kindern und Jugendlichen der Übergang von der Kita zur Grundschule, dann von der Grundschule zur Oberschule und schließlich in die Lehrausbildung erleichtert wird. "Das machen nicht in erster Linie die Pädagogen, sonderen die Schüler", erklärt Schulleiter Klicks. "Natürlich nicht allein, sondern unter Anleitung. Doch nur so können die Schüler selbst neue Erfahrungen machen und vor allem ihre gesammelten weitergeben."

Die Präsentation der Bildungsinhalte findet in den Unterrichts- und Fachräumen statt, wo Schüler und Lehrer für Gespräche bereitstehen. Außerdem werden die angebotenen Arbeitsgemeinschaften der Schule vorgestellt. Die Palette ist weit gefächert und reicht vom Modellbau und dem Kreative Gestalten bis zum "Arbeiten mit Holz", das in der Werkstatt der Dachdeckerei Ludwig angeboten wird. In der Medienwerkstatt geht es um gute Bilder und noch bessere Töne, historische Inhalte werden in der Geschichtswerkstatt vermittelt, geografische und zu unterhaltende Aspekte stehen im Fokus, wenn das Land der Fjorde und Trolle erkundet wird.

Der Tag der offenen Tür findet am Freitag, Am Waldstadion 4, von 17 bis 19 Uhr statt.