Rekordjahrgang bei der Feuerwehr

Oranienburg (OGA) Oranienburgs Feuerwehr kann in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte begrüßen wie nie zuvor. 23 Brandbekämpfer haben sich für die Truppmannausbildung angemeldet, um in den aktiven Dienst treten zu können.

Acht Wochenenden müssen sich die zwischen 16 und 54 Jahre alten Feuerwehrkräfte freihalten. Ab Sonnabend werden sie für die aktive Brandbekämpfung ausgebildet. Platz ist im Seminar aber nur für zwölf Leute. Deshalb wird es im Herbst einen zweiten Lehrgang geben, kündigte Sven Marten an, der seit 1. Januar Oranienburgs neuer Stadtbrandmeister ist. Er führt die große Nachfrage auf die 2015 gestartete Image-Kampagne von Stadt und Feuerwehr und vor allem auf die gute Jugendarbeit in den Löschzügen zurück.

Paradebeispiel ist die mit 48 aktiven Wehrleuten größte Ortsfeuerwehr in Germendorf, die über eine eigene Jugend- sowie Kinderfeuerwehr verfügt. In dem "Minilöschzug" dürfen schon Vierjährige mitmachen. Das sei auch deshalb wichtig, weil sich viele Eltern und Kinder früh zwischen Fußball und Feuerwehr entscheiden könnten, so Marten. Spricht man erst Jugendliche an, hätten die oft längst einen anderen Verein oder ein anderes Hobby gewählt. Germendorf ist auch wegen des für 3,5 Millionen Euro neu errichteten Gerätehauses, das auch den Jugendklub beherbergt, vorbildlich. Mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war der Neubau zwei Jahre, nachdem das alte Haus abgebrannt war, am 1. Oktober eröffnet worden.

Der in Germendorf erreichte Standard sei sicher nicht in allen Ortsfeuerwehren machbar, sagte Marten. Erneuerungsbedarf gibt es aber in einzelnen Wachen und auch bei der Technik. Marten plädiert in diesem Zusammenhang für eine Zusammenlegung der beiden kleinsten Ortswehren in Friedrichsthal und Malz. Ein größerer Löschzug könne auch technisch besser ausgestattet werden. Marten spricht sich für eine gemeinsame Wache am jetzigen Standort in Friedrichsthal aus. Doch das sei eine politische Entscheidung, sagte Marten.