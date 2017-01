SchiffsfÃ¼hrer bei Zusammenprall mit BrÃ¼cke tÃ¶dlich verletzt

04.04.2012 11:15

Thema

Schiff läuft auf Fels auf - Angst vor Treibstoff-Austritt

Aus aller Welt (dpa) Ein Handelsschiff mit sieben Menschen an Bord ist vor der Küste von Wales in schwerer See auf einen Fels aufgelaufen. Die sieben polnischen Besatzungsmitglieder... mehr