Verkauf vorerst kein Thema

F├╝rstenberg (GZ) Der Verkauf des Müllerinternats ist für den Eigentümer - den Bund - derzeit kein Thema. Daher hat die Fürstenberger Stadtverwaltung einen entsprechenden Posten nicht in den aktuellen Haushaltsentwurf aufgenommen. Der Stadtrat hatte gefordert, die Immobilie zu erwerben, um sie abreißen zu können.

Das M├╝llerinternat: Den Verkauf an jemanden, der das Geb├Ąude abrei├čen will, lehnt der Bund ab. © Matthias Henke

Bereits im Rahmen der Haushaltsdiskussion vor einem Jahr hatte die CDU-Fraktion die Initiative gestartet, dass die Stadt, nach Abschluss der Bauarbeiten am nahegelegenen Wehr, das vom Bund zwischenzeitlich erworbene Gebäude kaufen möge. Ein entsprechender Haushaltsposten war zu schaffen. Die Idee dahinter: Zum einem könne mit einem Abriss die Engstelle an der B 96 entschärft werden, zum anderen eine Sichtachse zur Havel freigelegt, das Wasser so erlebbarer gemacht werden. Das Müllerinternat stand seit Jahren ungenutzt leer.

Zwischenzeitlich habe die Stadt Kontakt mit dem Bund, vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), aufgenommen und - wie von den Stadtverordneten aufgetragen - Interesse am Müllerinternat bekundet, informierte kürzlich Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Die Antwort seitens des Bundes umfasste dem Bürgermeister zufolge im Wesentlichen zwei Punkte und war Anlass, den Kauf in den aktuellen Haushaltsentwurf 2017 nicht aufzunehmen - unabhängig von möglichen Einwänden des Denkmalschutzes gegen einen Abriss.

Erstens stehe ein Verkauf des Müllerinternats für die Bima derzeit gar nicht zur Debatte. Vielmehr werde dort noch geprüft, ob das Haus nach den Bauarbeiten nicht für eigene Zwecke genutzt werden kann. "Welche Zwecke das sind, ob da etwa an einen Tagungsort oder ähnliches gedacht wird, kann ich aber nicht sagen", so Philipp weiter.

Wenn die Bima aber zu einer Entscheidung kommt, der öffentlichen Hand oder Dritten das Gebäude anzubieten, werde sie dies kundtun. Das Gebäude mit der Aussicht verkaufen, dass der neue Eigentümer es umgehend abreißen lässt, werde die Bima jedenfalls nicht, habe die Behörde deutlich gemacht, erläuterte der Bürgermeister. Immerhin habe sie nicht unerhebliche Mittel investiert, um die Standsicherheit im Zuge des Wehrneubaus zu gewährleisten. Zum anderen galt es, Denkmalschutzauflagen zu erfüllen. So war im Zuge der Bauarbeiten am Wehr auch ein Erker am Haus entfernt worden, der nach Abschluss des Projektes wieder anzubauen ist.

Der Beschluss der Fürstenberger Stadtverordneten habe weiterhin Gültigkeit, betonte Philipp. Die 70000 Euro, die für den Ankauf geschätzt wurden, seien aufgrund der oben genannten Antwort aber nicht im aktuellen Haushaltsentwurf berücksichtigt worden, da ein Erwerb seitens der Stadt derzeit unrealistisch sei.