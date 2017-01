Rededuell im Runge

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Erneut stellten sich Schüler im Oranienburger Runge-Gymnasium dem Wettbewerb "Jugend debattiert". Am Freitag gingen die Altersklassen I (achte und neunte Klasse) und Altersklasse II (zehnte und elfte Klasse) in den Redewettbewerb.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545075/

In jeder Debatte trafen die Pro- und Kontrapositionen, die jeweils von zwei Debattierenden vertreten werden, aufeinander. Die vier Debatten der Altersklasse I fanden parallel zu den drei Debatten der Altersklasse II statt. Die Erst- und Zweitplatzierten beider Altersgruppen haben sich mit ihrem Sieg für den Regionalwettbewerb am 17. Februar qualifiziert. Das Landesfinale findet am 31. März im Potsdamer Landtag statt.

In der Altersklasse I gewannen Sophia Kühne (8.3) und Maximilian Kay (8.4). Die beiden vertraten ihre Positionen überzeugend zu der Finaldebattenfrage: Soll an allgemeinbildenden Schulen die handwerkliche Ausbildung gestärkt werden?

Aus den Jahrgangsstufen der Altersklasse II siegten Julia Steinmetz und Felix Zimmermann (beide elfte Klasse). Ihr Finaldebattenthema lautete: Soll für die Nutzung von Sozialen Medien eine Klarnamenpflicht eingeführt werden?

Die Debatten werden nach vier Kriterien bewertet, für die entsprechend Punkte vergeben werden. In "Jugend debattiert"-Schulen diskutieren Jugendliche regelmäßig zu aktuellen schulischen und politischen Streitfragen. In der Unterrichtsreihe "Jugend debattiert" verbessern sie nicht nur ihre Ausdrucks- und Gesprächsfähigkeit, sondern stärken durch Recherche-Übungen auch ihre Sachkenntnis und Überzeugungskraft.