Aufopferungsvoller Kampf nicht belohnt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach Anreise über winterliche Straßen trat die männliche B-Jugend des HC Angermünde beim HSC Frankfurt (Oder) zum Punktspiel in der Handball-Brandenburgliga an. In der ersten Partie des neuen Jahres wurde beim 24:25 der erste Punktgewinn hauchdünn verfehlt.