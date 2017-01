Verpatzter Start ins neue Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Die Partie begann für den FSV eher gehemmt. Zwar erhielt man durch gute Akzente drei Strafwürfe, jedoch scheiterten die Damen wie so oft an der Torfrau. Eichstädt dagegen nutze die mäßige Leistung aus und zog auf 0:5 davon. Erst in der 10. Minute konnte Marie Fengler durch eine gute Einzelaktion über links den ersten Treffer erzielen. Wieder vergingen torlose acht Minuten, bis erneut Marie Fengler punktete (8:2). Die FSV-Trainer König und Wolff stellten um. Mit Aimee Preuße bekam nun die spritzige A-Jugendspielerin ihre Einsatzzeit. Mit zwei sehenswerten Treffern in Folge machte sie ihre Sache gut und Lara Philipp traf vom Punkt.

Jetzt schienen die FSV-Damen endlich etwas mehr in Schwung zu kommen. Eichstädt reagierte und nahm die Auszeit. Die Bank ermahnte, wach zu bleiben, die klaren Chancen zu nutzen und keine Gegenstöße zuzulassen.

Dies gelang nur teilweise, die Damen gingen zu nachlässig mit den 100-prozentigen Torchancen um. Mit einem Stand von 13:5 ging es in die Pause. Die Trainer ermahnten zu mehr Konzentration, Ballsicherheit und vor allem Torgefahr.

Nach Wiederanpfiff machten die Barnimerinnen nun auch mehr Druck auf die gegnerische Deckung. Durch eine Umstellung zur 5:1-Deckung gelang es auch, den einen oder anderen Pass abzufangen, auch vom Siebenmeterpunkt klappte es nun besser.

Auch die über rechts sonst so erfolgreiche Torjägerin Christina Döhring tat sich im Angriff mehr als schwer und scheiterte fast immer an Eichstädt Torfrau Melanie Braun. Die Pässe im gewohnten Kombinationsspiel kamen nicht an oder wurden nicht sicher gefangen. Die Oberkrämerinnen waren schnell auf den Füßen und konterten die Schorfheiderinnen, die zu häufig noch mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen haderten, statt den Rückwärtsgang einzulegen, klassisch aus.

Die Barnimerinnen kämpften bis zum Ende, trafen aber weiterhin das Tor nicht. Zu hektisch wurde über Einzelaktionen der Abschluss gesucht und die Torfrau berühmt geworfen. Die Oberkrämerinnen hatten in diesem Spiel die bessere Übersicht und siegten am Ende verdient mit 25:15.

Wer in der ersten Halbzeit nur fünf Tore aus dem Spielgeschehen heraus schafft, weil er seine Chancen nicht nutzt und zudem noch vier Strafwürfe vergibt, der braucht sich über eine Niederlage nicht wundern.

Nun gilt es, weiter an der Abstimmung der Lauf- und Passwege zu arbeiten und die Treffsicherheit zu verbessern.

Die Finowfurter Frauen rutschen damit auf den siebten Tabellenplatz. Am Sonnabend spielen die Damen um 14 Uhr in der Sporthalle am L.-Henriette-Gymnasium gegen den Tabellenführer Oranienburger HC.