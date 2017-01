Lok-Oldies Ã¼berrollen EisenhÃ¼ttenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Schnell konnte Lok die ersten Punkte markieren. In der Defense wurde gut gearbeitet und nach vorne ging es entweder sehr schnell oder es wurde geduldig der freie Mann gesucht. Die acht Spieler rotierten schon im ersten Viertel und Punkt um Punkt wuchs der Vorsprung auf 24:12 zur Viertelpause an. Auch im zweiten Spielabschnitt behielten die Bernauer die Oberhand. Vor allem Michael Rothkegel erkämpfte viele Bälle oder erzwang schlechte Pässe, die abgefangen in Fastbreakpunkte verwandelt werden konnten. Beim 43:26-Halbzeit war die Vorentscheidung gefallen.

Nach der Pause setzte das Team um die Coaches Peter Schmidt und Siegfried Wollanik noch einmal ein paar schöne Akzente. Immer wieder konnte sich Sebastian Wege durch kluge Pässe der spektakuläre Abschlüsse in Szene setzen. Ein 10:0-Lauf entschied das Spiel endgültig.

Leider schlichen sich nun viele Flüchtigkeitsfehler vor allem im Angriffsgeschehen ein, leichtfertig wurden Chancen vergeben oder Pässe ungenau gespielt - allein die Gäste konnten daraus keinen Profit mehr schlagen und mussten auch die 2. Halbzeit deutlich abgeben. 78:44 hieß es am Ende, Lok gewann alle Viertel und ist nun weiter ungeschlagen.

Jetzt heißt es, sich auf den Saisonhöhepunkt Norddeutsche Meisterschaft Mitte Februar in Niedersachsen vorzubereiten, ehe es um den Endspurt in Sachen Meisterschaft geht.