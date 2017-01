Vermieter wegen Mordes in Glienicke angeklagt

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke/Hohen Neuendorf (OGA) Ein 82-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf muss sich im Februar vor dem Neuruppiner Landgericht wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior vor, am 11. Juli vergangenen Jahres eine 75-jährige Frau in der Glienicker Koebisstraße heimtückisch und aus niederen Beweggründen erstochen zu haben.

Hintergrund der Straftat soll ein jahrelanger Streit zwischen dem Mann als Vermieter und der Frau als Mieterin sein. Offenbar hatte der Hohen Neuendorfer gegen das Glienicker Ehepaar, das schon mehrere Jahre in dem Mehrfamilienhaus lebt, eine Räumungsklage angestrengt. Als der Rentner an jenem verhängnisvollen Montag sein Grundstück aufsuchte und seine Mieterin auf dem Hof ein weiteres Mal zur Rede stellen wollte, eskaliert der Streit. Mehrfach soll der Vermieter zugestochen haben. Nach der Tat flüchtet der Mann. Er konnte aber in der Nähe des Hauses gestellt werden, nachdem Nachbarn die Polizei alarmiert hatten. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt. Auftakt der Hauptverhandlung ist am 14. Februar, die Fortsetzungstermine am 21., 23. und 28. Februar geplant.