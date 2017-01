Treffen mit den PartnerstÃ¤dten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow hat in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte in ihrem Programm mit den Partnerstädten Kamen und Sulecin. Im April soll es in Kooperation mit dem Frauenladen eine Fahrt zum Hahnenmarkt und vom 29. April bis zum 1. Mai eine Bürgerreise (gemeinsam mit Kamen) nach Sulecin geben. Auch eine Teilnahme an den Suleciner Tagen im Juni ist geplant. Die Teilnahme am polnischen Unabhängigkeitstag steht noch nicht fest.