Traum von Kienitzer FÃ¤hre greifbar

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz (MOZ) Die vierte Kleine Friedensfahrt soll in diesem Jahr im Rahmen einer Tour de MOZ auch über die Oder führen. Dafür gibt es mehrere Anlässe. Zum einen jähren sich die Oderhochwasser von 1947 und 1997 zum 70. und 20. Mal. Hinzu kommt der 25. Jahrestag der Grenzöffnung in Küstrin-Kietz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545084/

Am Fährufer in Porzecze: Erstmals seit 1945 soll im Rahmen der Tour der MOZ wieder eine Fähre von Kienitz aus über die Oder fahren. Ob das tatsächlich klappt, prüft Letschins Bürgermeister Michael Böttcher derzeit mit den polnischen Partnern.

Am Fährufer in Porzecze: Erstmals seit 1945 soll im Rahmen der Tour der MOZ wieder eine Fähre von Kienitz aus über die Oder fahren. Ob das tatsächlich klappt, prüft Letschins Bürgermeister Michael Böttcher derzeit mit den polnischen Partnern. © MOZ/Ulf Grieger

Mit der Kleinen Friedensfahrt, einer Initiative der Gemeinde Letschin und des Ortsteils Sophienthal, der Gemeinde Bleyen-Genschmar, des Deichverbandes und der Märkischen Oderzeitung, erinnern die Teilnehmer an die Opfer der Zwangsarbeit zwischen 1939 und 1945 im Oderbruch. Die zur Zwangsarbeit eingesetzten Kriegsgefangenen waren größtenteils im Stammlager IIIC eingesperrt, das sich in Alt Drewitz, dem heutigen Kostrzyner Ortsteil Drzewice, befand. Dort erinnert ein Friedhof an das Leid der Zwangsarbeiter, die auch am Neuen Deich zwischen Nieschen und Sydowswiese mitgebaut haben. Ursprünglich sollte dieser Deich bis nach Kienitz reichen, woran noch eine Deichscharte am Fährweg erinnert.

Nachdem bei der Kleinen Friedensfahrt im vorigen Jahr Marek Tatarewicz, Vorsitzender des Stadtparlamentes von Kostrzyn, die Einladung zum Besuch der Gedenkstätte ausgesprochen hatte, war die Idee geboren, die nächste Tour über die Oder zu führen. Mit den Organisatoren der Tour de MOZ wurde der 26. August als Termin vereinbart. An diesem Tag findet in Kienitz auch das Hafenfest statt.

Die Fahrt soll nach bisherigen Planungen am Kienitzer Fährweg starten. Von dort soll das Übersetzen über die Oder stattfinden. Das ist derzeit noch der organisatorisch heikelste Punkt. Nach Absprachen mit Alexander Dosch vom Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde und Kostrzyns Bürgermeister Dr. Andrzej Kunt haben diese Partner bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Aber ist es möglich, die in Güstebieser Loose verkehrende Fähre "Bez Granic" für einen Tag nach Kienitz zu holen? Diese Variante hat Letschins Bürgermeister Michael Böttcher mit Vertretern der Partnergemeinde Boleszkowice und der für den Fährbetrieb zuständigen Gemeinde Mieszkowice erörtert. Böttcher erinnerte daran, dass bereits vor 25 Jahren Vertreter von Kienitz und Boleszkowice über die Einrichtung einer touristischen Fährverbindung an historischer Stelle diskutiert hatten. Anna Sobczynska, Hauptamtsleiterin von Boleszkowice, und Kristof Fira von der Verwaltung zeigten sich begeistert von der Idee. Zumal die Fähre auch ins Programm des Hafenfestes eingebunden werden könnte.

Zunächst wollen die Verantwortlichen beider Seiten die technischen Voraussetzungen für den Fährbetrieb zwischen Kienitz und Porzecze prüfen. Zunächst muss geklärt werden, wie die Fähre, die derzeit im Kienitzer Winterhafen liegt, von Gozdowice nach Kienitz kommt. Stromaufwärts muss sie geschleppt werden. Abwärts kann sie selbst fahren.

Für die Tour de MOZ haben die Boleszkowicer bereits eine Streckenempfehlung gegeben, die vom Fährübergang Porzecze (Hälse) über Namyslin (Neumühl) nach Kostrzyn (Küstrin) führt. Am Stalag-Denkmal werden sich die Teilnehmer über das Ausmaß von Terror und Zwangsarbeit im Oderbruch informieren. Über die vor 25 Jahren für den Grenzverkehr geöffnete Autobrücke geht es zurück auf das deutsche Oderufer. Von dort über Bleyen nach Nieschen auf den Neuen Damm und zum "Von-Haerlem-Blick in Sydowswiese, wo auch der Jahrestage der Hochwasser gedacht sowie an das 300. Jubiläum der Deichverbände im Oderbruch erinnert wird.