Landschaften im Wandel des Lichts

Lange suchen muss Renate Melz nach ihren Motiven nicht. Im Oderbruch findet sie die ganze Vielfalt an Impressionen vor. „Wir haben eine sehr schöne Region“, weiß sie. Vor allem eines beeindruckt sie immer wieder: „Diese Unendlichkeit“, beschreibt Renate Melz es. Die findet sie vor der eigenen Haustür. Von ihrem Küchenfenster aus kann der Blick über weite, zurzeit schneebedeckte Felder schweifen. Es gibt scheinbar keine Grenzen. Sie sei geprägt worden durch die Landschaft, die Schönheit der Natur und die Ursprünglichkeit, sagt die 65-Jährige, die in Altwustrow geboren wurde und der Region immer treu geblieben ist.

Ihre Begeisterung für alles, was sie umgibt, findet sich in ihren Fotos wieder. Aber auch den ständigen Wechsel, den Wandel der Natur hält sie auf ihnen fest. „Die Lichtverhältnisse geben der Landschaft immer wieder eine neue prägende Situation“, ist ihr aufgefallen. Innerhalb von Sekunden könne der Himmel plötzlich aufreißen. Das könne man nicht einmal malen, beschreibt sie das Unerwartete. Daraus entstehen oft eindrucksvolle Momentaufnahmen.

Mit ihren Fotos verfolgt Renate Melz noch eine andere Intention: Auf die Besonderheiten von Natur und Tierwelt aufmerksam zu machen. „Ich finde es schön, dass sich die Tierwelt langsam wieder entwickelt“, stellt sie fest. Dennoch: Durch die Bewirtschaftung der Felder sei es nicht mehr die Natur, die sie einmal hatten, sagt die Neureetzerin. Ob Biber, Waschbären, Brieger Gänse oder Singschwäne – alles hält sie mit der Kamera fest. Als sie einmal an der Oder stand, sei überraschend ein Fischotter aufgetaucht. „Ich war beeindruckt“, berichtet sie von ihrem Erlebnis. Die Voraussetzung, um derartiges wahrzunehmen, sei die Stille, ist sie überzeugt. Es sei wichtig, dass die Menschen dazu beitragen, die Natur und die Tiere zu bewahren und zu schützen.

Wenn sie sich mit der Kamera zu neuen Streifzügen durch die Landschaft aufmacht, hat sie oft ein genaues Ziel vor Augen, aber nicht selten wird sie von besonderen Motiven überrascht. „Ich beobachte ständig, bin ständig mit dem Wetterbericht eins“, sagt sie. Wenn sie winterliche Landschaften, die Oder mit Eisschollen sowie stark verzweigte Akazien-Bäume fotografiert, komme es schließlich auch auf das richtige Licht an.

Über Umwege kam Renate Melz, die als Rechtspflegerin im Grundbuchamt des Bad Freienwalder Amtsgerichts gearbeitet hat, 2003 zur Fotografie. Im Malzirkel von Otto Schack beschäftigte sie sich vor allem mit der Malerei. „Ich war begeistert“, erinnert sie sich. Dennoch: Stundenlang habe sie sich an der Oder aufgehalten, um zu malen. Um die richtigen Lichtverhältnisse oder Tiere in Bewegung oder im Flug einzufangen, entschied sie sich schließlich doch für eine andere künstlerische Ausdrucksweise: die Fotografie. Seit 2008 hat sie regelmäßig Einzelausstellung. Unter anderem zeigte sie ihre Werke in der früheren Galerie im Schloss Altranft, im Gemeindezentrum in Bralitz oder in der Fenstergalerie der Stiftung Oderbruch in Wriezen. Nicht nur in der Nähe von Neureetz, sondern auch in Altranft, wo Renate Melz 30 Jahre lang gewohnt hatte, bevor sie im Jahr 2000 umzog, geht sie auf Entdeckungstour.

Neben Natur-Motiven richtet Renate Melz ihr Objektiv aber auch auf besondere Bauwerke, die in Städten, mit Vorliebe in Bad Freienwalde, zu finden sind. Von den Türmen in Bad Freienwalde aus hielt sie eindrucksvolle Perspektiven auf die Stadt fest. Auch die besondere Architektur der Villen im Kurviertel sowie das Kurmittelhaus oder der Papenteich und die Papenmühle begeistern sie.

„Es hat eine Entwicklung in Bad Freienwalde stattgefunden“, sagt sie. Die Kurstadt beeindrucke sie immer wieder. So hielt sie auch zahlreiche Eindrücke bei der 700-Jahr-Feier mit der Kamera fest. Ihr Plan sei nun, daraus ein kleines Fotobuch zu erstellen. Dann geht es weiter auf die Suche nach neuen, erstaunlichen Motiven. Denn Renate Melz weiß: „Die Fotografie hat mich im Griff“.

Unter dem Titel „Momente“ stellt Renate Melz bis zum 12. März eine Auswahl ihrer Fotografien im Foyer der Konzerthalle in Bad Freienwalde aus.