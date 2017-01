GÃ¼terzug verliert seine Waggons

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Güterzug der DB Cargo AG ist am Sonnabend um 13.08 Uhr gestoppt worden, weil er den Großteil seiner Waggons verloren hatte. Der mit Kohle beladene Zug war auf der Strecke Berlin-Frankfurt in Richtung Osten unterwegs, als kurz vor der Überführung in der Markendorfer Straße die Kupplung zwischen dem ersten und dem zweiten Waggon plötzlich getrennt wurde. Die beiden Loks und der erste Wagon fuhren allein weiter, wurden aber sofort automatisch zwangsgebremst. Mitarbeiter der DB Cargo AG verbanden nach einer Überprüfung beide Zugteile, so dass der Zug um 13.33 Uhr weiterfahren konnte. Die Ursache für die Zugtrennung wird laut einem Sprecher der Deutsche Bahn AG noch untersucht.