Trageberaterin gibt Baby-WohlfÃ¼hl-Tipps

Alexander Beetz ist erst vier Jahre alt. Trotzdem hat der Junge unbewusst schon ganze Arbeit geleistet. Der Kleine krempelte das Leben seiner Mutter so total um, dass für die 28 Jahre alte Neuenhagenerin der Beruf zur Berufung wurde. "Ja", sagt Pauline Beetz lachend, und ihre hellen Augen leuchten vor Freude: "Das ist wirklich so. Mit Alexander hat sich mein Leben auch durch den Beruf komplett geändert."

Als der Kleine auf die Welt kam, wollte er partout nicht in den schicken wie teuren Kinderwagen. Also schleppte die Mutter als gelernte Kosmetikerin ihren Nachwuchs täglich in der Babytrage mit nach Berlin, wo sie als Ausbilderin angestellt war. Das sahen andere Mütter, fragten sie um Rat. Pauline Beetz bildete sich weiter, erfuhr, wie Kinder sich bewegen, wo sie liegen, wo nicht, wie nicht. Sie wurde Trageberaterin. "Das gibt es, und es ist wichtig", sagt sie und erklärt, dass sie in ihrem Neuenhagener Geschäft mit dem Namen "maibee" mindestens 30 verschiedene Varianten von Babytragen im Angebot hat. "Das ist doch ein Unterschied, ob die Mutter das Kind den ganzen Tag durch die Gegend trägt, wie ich damals, oder nur zum Spazierengehen. Die Schultern werden völlig anders belastet, der Rücken. Dem muss alles angepasst werden."

Deshalb ist eine umfassende Beratung ihrer Kunden seit der Geschäftseröffnung im März 2015 für sie Bedingung. Und nicht nur das. Jede Familie kann die gewählte Variante, sowohl bei den Babytragen als auch bei den Kinder-Autositzen, eine Woche kostenfrei testen. Und sich dann für ein billiges Modell aus dem Supermarkt entscheiden? "Wenn man das will. Aber es ist noch nie vorgekommen. Alle Kunden haben nach dem Test auch ein Modell von mir gekauft."

Weil die Spezialanfertigungen ihren Preis haben, gibt es eine Unfall-Austauschgarantie für fünf Jahre auf die Autositze. Aber die Eltern sind nicht nur von deren hohen Sicherheit überzeugt. So hebt sich die Fachfrau gegenüber dem Supermarkt heraus. Die Eltern wollen auf keinen Fall bei den Ausgaben für ihr Kind sparen. Zumal bei "maibee" nach umfassender Beratung auch alles persönlich sowohl an das Kind wie auch ins Auto an- und eingepasst wird. Mit der Sparsamkeit können sich die Eltern auch ins eigene Fleisch schneiden, wie Pauline Beetz an einem Beispiel aus ihrem Sortiment beweist.

"Bei mir gehören nicht nur Autositze, Babytragen und Kinderkleidung zum Angebot, sondern auch Stoffwindeln", sagt sie und zeigt ein buntes Modell mit einem Frosch auf der Bauchseite. "Die sind in der Größe verstellbar, farblich hübsch anzusehen und sparen, weil sie ja nach dem Waschen immer wieder verwendet werden können, den Eltern ungefähr 1000 Euro im Gegensatz zu Wegwerfwindeln." Außerdem seien sie für den Kinderpopo gesünder.

Ihre Neuenhagener Mitbürger hat Pauline Beetz ebenso wie die Kindergärten des Ortes noch nicht überzeugen können - trotz vieler Angebote und Offerten nach allen Seiten. "Meine Kundschaft kommt zu 90 Prozent von außerhalb aus einem Umkreis von 300 Kilometern und mehr", erklärt sie das trotzdem florierende Geschäft.

Vor allem aus dem Norden des Landes, wo nicht weit entfernt die rückwärts zur Fahrtrichtung angebrachten Kindersitze in Skandinavien seit Jahren Hochkonjunktur haben. Die werden nicht im Internet angeboten. Aber auch aus der Schweiz kommen junge Eltern bis in die Ernst-Thälmann-Straße, um sich Passendes, Sicheres und Hübsches für ihren Nachwuchs auszusuchen. Der Eintritt in den Händlerverband "die Kindersitzprofis" hat sich durchaus bezahlt gemacht. Und auch auf den Messen in Berlin gewinnt Pauline Beetz zweimal im Jahr neue Kundschaft.

Mit ihrer Geschäftspartnerin Franziska Mai, die sie beim Existenzgründerseminar kennen lernte und die in den gleichen Räumlichkeiten Spielzeug verkauft, kann sie sich die Aufgaben teilen, wenn Messen oder ausführliche Beratungsgespräche anstehen. Die hinter vorgehaltener Hand gestellte Frage "Lohnt sich denn euer Geschäft?" beantwortet Pauline Beetz mit dem Hinweis darauf, dass sie eine Verkäuferin sowie eine Pauschalkraft einstellen musste, zwei Mütter aus der Umgebung als Näherinnen beschäftigt und bei der Umsetzung der vielen eigenen Ideen von einer Industrienäherin aus Hennickendorf versorgt wird.

"Ich fühle mich richtig wohl bei dem, was ich jetzt mache", blickt sich die 28-Jährige im Laden um, lässt die feuerrot gefärbten Haare über die Schulter flattern und erzählt, dass sie sich in diesem Jahr erneut um den Existenzgründerpreis bewerben wird. Und, was ihr auch wichtig ist: "Alexander ist unheimlich gern hier und hält sich mit Vorliebe in meinem Reich auf." Schließlich hat der Vierjährige einen riesigen Anteil an dem, was seine Mutter täglich macht.