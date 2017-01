Fitnessstudio gibt dem Nachwuchs eine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Das Fitness-Studio "Gesundheits Engel" in Zehdenick bildet jetzt auch aus. Mit Franziska Tiedt hat Inhaber Stefan Engel eine junge Templinerin eingestellt, die ein Duales Studium der Fitnessökonomie begonnen hat. Ihren praktischen Teil absolvierte sie zunächst in einem Berliner Studio, von dort den Weg nach Zehdenick, um ihre insgesamt dreijährige Ausbildung abzuschließen. Die Trainerausbildung für Reha- und Kardiotraining seien Hauptbestandteile des praktischen Teils der Ausbildung. Die 21-Jährige komplettiert damit das Trainerteam in der Einrichtung. Neben dem Chef selbst gehört noch der 31-jährige Toni Freimuth dazu, der neben einer Ausbildung zum Fitnesstrainer auch Ernährungsberater ist. Alle, die unter Bluthochdruck oder Diabetes leiden, seien bei ihnen in guten Händen. Dank des qualifizierten Personal hat sich der Reha-Sport zu einem Renner entwickelt. Mittlerweile läuft bereits der zwölfte Kurs. Jeder umfasst 50 Einheiten, verteilt über 18 Monate. Die Kurse werden von den Krankenkassen bezuschusst. Nach einem Schlaganfall oder einem Bandscheibenvorfall werden die Patienten wieder an koordinierte Bewegung herangeführt. Das erst vor gut zwei Jahren gegründete Fitness-Studio entwickelt sich bestens. Bereits zwölf Mitarbeiter zähle das junge Unternehmen.

Zu einem Renner entwickelt sich auch das Baby-Turnen, bei jungen Müttern besser bekannt als Kanga-Training. Gleich zwei Kurse mussten wegen der großen Nachfrage eingerichtet werden. Immer freitags wird geturnt. Und noch eine weitere Marktlücken will Stefan Engel in diesem Jahr mit seinem Studio schließen. Zusammen mit der Veltener Tanzschule von Stefan Wandrey startet am 24. Februar in Zehdenick ein Tanzkurs. Er erste nach geschätzt zehnjähriger Pause. Sechs Paare haben sich bereits angemeldet. Stefan Engel und seine Lebensgefährtin Dorina Barnick werden selbst teilnehmen. Immer freitags ab 17.15 Uhr werden für jeweils 75 Minuten die Schritte für den perfekten Gesellschaftstanz einstudiert. Zehn Wochen sind pro Kurs insgesamt geplant. Mit der Auswahl der passenden Tanzschule ließ sich Stefan Engel viel Zeit. Ihm sei es um Qualität gegangen. "Und Wannis Tanzschule hat eine hervorragende Mund-zu-Mund-Propaganda", so Engel. Anmeldungen nimmt das Studio unter 03307 4219797 entgegen. Unter dem Motto "Gesundheits Engel in Bestform" bietet das Studio demnächst einen sechsmonatigen Kurs zum Abnehmen und Wohlfühlen an. "Wir zeigen den Leuten, wie sie ihre Ziele erreichen können", so Engel. Zuvor findet am 27. Januar ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung statt.