Gelungener Hinrunden-Ausklang

M├╝llrose (MOZ) Die Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben in der Verbandsliga Süd den Tabellennachbarn HV Ruhland/Schwarzheide mit 24:23 (14:11) besiegt. In der Elfer-Liga ist die HSG Achte, der Kontrahent Vorletzter. Die Rückrunde beginnt für die Müllroserinnen am Sonnabend um 16 Uhr mit dem Heim-Derby gegen Iskra Frankfurt.

Die Gastgeber fanden nur schwer in das Spiel. Durch eine zu hohe Fehlwurfquote der HSG-Frauen gelang es den schnellen und quirligen Gästen, mit 5:2 in Führung zu gehen. Doch dann hatte man sich eingeworfen und den HSG-Frauen gelangen fünf Treffer in Folge. Damit verwandelten sie den Rückstand in eine 7:5-Führung.

Doch dabei blieb es nicht. Durch etliche Abwehrfehler konnte die Kreisspielerin vom HV in Ballbesitz kommen und sicher verwandeln. Dadurch gerieten die Schlaubetaler in der Endphase der ersten Halbzeit wieder mit 9:11 in Rückstand. Vor allem deshalb, weil sie in der Abwehr zu offensiv agierten, was den Frauen aus Ruhland/Schwarzheide mehrfach gute Anspiele an den Kreis und damit einfache Tore ermöglichte.

HSG-Trainer Mirko Hellwig ordnete deshalb eine noch konsequentere 6:0-Deckung an, die dann auch sehr erfolgreich umgesetzt wurde. Durch gut herausgespielte Kombinationen im Angriff konnte sich das junge HSG-Team in den letzten sechs Minuten der 1. Halbzeit wieder herankämpfen und mit einem energischen Endspurt bis zum Halbzeitpfiff einen Drei-Tore-Vorsprung zum 14:11 erzielen.

In der Kabine gab es Lob für den Kampf- und Mannschaftsgeist. Die Spielerinnen sollten der gegnerischen Kreisspielerin keinen Raum geben und die entstehenden Lücken nutzen.

Das wurde auch in den ersten zehn Minuten der 2. Halbzeit sehr gut umgesetzt. Die HSG-Frauen lagen stets mit drei, vier Toren vorn (18:14). Doch dann schlichen sich bei den Gastgeberinnen wieder Fehler durch eine unkonzentrierte Spielweise ein. Überhastete Abschlüsse blieben in der Gästeabwehr oder bei der Torhüterin hängen und so konnte sich der HV wieder bis zum 18:18 herankämpfen.

Danach war das Spiel an Spannung kaum zu übertreffen. Die HSG-Frauen gaben sich nicht auf und setzten sich nochmal auf drei Tore zum 21:18 ab. Doch auch die Gäste bewiesen Ehrgeiz und kamen immer wieder nahe (21:21, 22:22). Drei Minuten vor Spielende gingen die Gäste sogar wieder in Führung (23:22). Das HSG-Team mobilisierte nochmals alle Kräfte und erzielte in den letzten 30 Sekunden den Führungstreffer zum 24:23. Mit dem Schlusspfiff erhielten die Gäste einen letzten Freiwurf, der aber im gut stehenden HSG-Block hängen blieb.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Cynthia Rieck, Melanie Dahms (beide im Tor), Laura Klempin (8/4), Carolin Tächl (1), Nancy Menning, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann (2), Luisa Lehmann (8), Lara Reinschke, Nora Reinhardt (1), Marie Drimel (1), Anika Weber (3)

Zeitstrafen: HSG 1, Ruhland 2 - Siebenmeter: HSG 5/4, Ruhland 8/7