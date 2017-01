Musikalischer Champagner eingeschenkt

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Johann-Strauss-Klassiker "An der schönen blauen Donau" begann das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters (BKE) gemeinsam mit gut 200 Gästen am Sonntagnachmittag im Haus Schwärzetal die musikalische Reise ins neue Jahr. Es moderierte Oboistin Katrin Zimmermann. Orchesterleiter Holger Schella war nicht zugegen. Er musizierte zeitgleich in Havelberg.

Im Laufe des rund zweistündigen Konzertes waren unter anderem Ausschnitte aus den Strauss-Operetten "Wiener Blut" und "Der Zigeunerbaron" zu vernehmen. Es erklangen aber auch Passagen aus Carl Millöckers "Der Bettelstudent" und Franz von Suppés "Boccaccio".

Als Gesangssolistin wusste Sopranistin Andrea Chudak die Herzen der Zuhörer zu erreichen und erntete nach ihrem ersten Auftritt mit Johann Strauss "Grüß dich Gott, du liebes Nesterl" aus "Wiener Blut" sogar spontane Bravo-Rufe.

Im Gegensatz zum nasskalten Januarwetter nahm sich die musikalische Mischung wie funkelnder Champagner aus. Prickelnde Töne formten sich zu anregenden Melodien und ließen den einen oder anderen schon mal mit dem Fuß wippen, wie zu beobachten war.

Gretel Hoppe hatte den Konzertbesuch zum Weihnachtsfest geschenkt bekommen. Die Lichterfelderin ist große Musikliebhaberin und verpasst in ihrem Heimatort selten eines der beliebten Kirchenkonzerte. Mit von der Partie war ihre Enkelin Maria Hoppe, die in Berlin lebt.

Zu den Stammgästen der Neujahrskonzerte des BKE gehört Christa Pape aus Finow. Die Kindergärtnerin im Ruhestand hat früher selbst viel mit den Kindern gesungen und Gitarre gespielt. "Ich mag besonders Operetten-Melodien", beschrieb sie ihren vielseitigen Geschmack.

Und auch in diesem Jahr erwartet die Freunde des BKE wieder eine facettenreiche musikalische Melange. Unter anderem wird eine der bekanntesten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart in einem neuen Arrangement das zentrale Thema innerhalb des traditionellen Zyklus "Choriner Opernsommer" sein. Zunächst beginnt die Reihe aber am 8. Juni mit den "Meistern des Barock". Die Zauberflöte wird erstmalig am 10. Juni zu erleben sein. Mit dabei auch wieder "Das Beste aus Operette, Musical und Film" am 8. September und vieles mehr. Und auch auf einige Open-Air-Konzerte dürfen sich die Liebhaber klassischer Musik freuen. So zum Beispiel am 8. Juli in Groß Schönebeck und am 27. August auf dem Marktplatz in Eberswalde.

Klassiker, wie "Altberliner Evergreens" und die beliebten Weihnachtskonzerte stehen natürlich auch auf dem Programm.

Erstmals entführt das BKE die Gäste in die Welt des Musicals. Erster Termin ist Sonntag, der 12. März im Haus Schwärzetal.

Das letzte Neujahrskonzerte findet am 22. Januar in der Stadthalle Bernau statt.

Vorbestellungen unter Telefon 03334 25650 oder im Internet www.klassikauseberswalde.de.