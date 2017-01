Offene TÃ¼ren in beiden Oberschulen der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach Tagen der offenen Tür im Fontane-Gymnasium und anderen weiterführenden Schulen bieten am kommenden Sonnabend zwei Strausberger Oberschulen Einblicke in das Geschehen in ihren Häusern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545094/

Von 10 bis 12 Uhr geben Schüler, Lehrer und Kooperationspartner der Anne-Frank-Oberschule in der Peter-Göring-Straße 24 insbesondere Eltern, deren Kinder momentan 6. Klassen besuchen, diese Möglichkeit. Schüler zeigen Gästen beim Rundgang die Fachräume und präsentieren Unterrichtsprojekte. Die Schülerfirma "Café Anne" will mit selbst Gebackenem und Gekochtem aufwarten.

Die Schulleitung bietet speziell für Sechstklässler und deren Eltern aus Strausberg und Umgebung am 25. Januar um 19 Uhr eine zusätzliche Informationsveranstaltung zum Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule an. Mehr zu Besonderheiten der Schule gibt es auf der Internetseite.

Ebenfalls von 10 bis 12 Uhr ist Tag der offenen Tür an der Lise-Meitner-Oberschule am Kieferngrund in der Vorstadt. Auch dort können sich Gäste, geleitet von Schülerlotsen, im Gebäude umsehen, präsentieren sich die Fachbereiche, gibt es ein Geografie-Quiz, zeigen Schüler einige Ergebnisse ihrer Projektwoche vom Dezember. Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt.

Mehr Infos: www.anne-frank-oberschule.de bzw. www. lisemeitner-gesamtschule.de