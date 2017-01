artikel-ansicht/dg/0/

Am 26. August auf dem Hof an der Alten Schulscheune: die Led-Zeppelin-Coverband Custard Pies © promo

Als "Back to the roots" bezeichnet der Vorsitzende des Fördervereins, Stefan Petrick, das musikalische Programm, das die Verantwortlichen zusammengestellt haben. Zurück zu den Wurzeln der Rockmusik geht es in den Sommermonaten, wenn unter freiem Himmel die Bühne auf dem Hof an dem alten Feldsteingebäude bespielt wird. Es erklingt Musik von Black Sabbath (2. Juni), Pink Floyd (24. Juni) und Led Zeppelin (26. August) - in Gestalt der Coverbands Black Reunion, Distant Bells und Custard Pies. Hinzu kommen eine Bluesnacht mit Airtrain & Beata Kossowska, der Engerling Blues Band und Christiane Ufholz (14. Juli) sowie ein weiterer Auftritt von Papa Binnes Jazzband in Diensdorf-Radlow (12. August). Die Ehre, zum Jahresauftakt in der Scheune zu spielen, hat die Gruppe Blackbird am 11. Februar.

Über das Jahr zeigt der Förderverein wieder vier verschiedene Kunstausstellungen, den Anfang macht ab 23. April Rudolf Sittner mit Druckgrafik und Malerei. Für einen Massenansturm sorgen dürften wieder der traditionelle Basar "Rund um das Osterei" (1./2. April), die Oldtimerrallye samt Ausstellung und Trödelmarkt am 7. Mai und der nicht weniger bekannte Bunte Novemberbasar, bei dem weihnachtliche Artikel zum Kauf angeboten werden (11./12. November).

Abgerundet wird das Programm von Lesungen sowie Film- und Dia-Abenden. Und nach einjähriger Pause macht am 24. November Kabarettist Martin Buchholz wieder Station in der Alten Schulscheune. Seine Auftritt am Scharmützelsee waren in der Vergangenheit stets ausverkauft.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen beginnt an diesem Freitag. Erhältlich sind Eintrittskarten über das Internet (www.alte-schulscheune.de) sowie in der Tourismus-Info Fürstenwalde, in der Gäste-Info Bad Saarow und im Reisebüro Werther in Beeskow.