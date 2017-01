Virtuose Tango-Geschichten

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Wer bei Tango nur an Frack, Lackschuhe und enges Cocktailkleid denkt, hat das Trio Muzet Royal noch nicht gehört. Am Sonnabend holte Muzet Royal seine Tangogeschichten nach Angermünde und gab ein kleines, feines Konzert in der Blumberger Mühle. In fast familiär anmutendem Ambiente sprang der Funke zwischen den Musikerinnen und dem Publikum schnell über - nicht nur, weil man sich fast auf Tuchfühlung nahe kam.