Online mit "weiÃŸen Flecken"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545097/

Die Telekom hat das Ortsnetz Lieberose (Vorwahl 033671) mit den Ortsteilen Lieberose, Schadow, Trebitz, Ullersdorf, Reicherskreuz, Goschen, Leeskow, Doberburg, Mochlitz, Jamlitz, Staakow, Blasdorf, Hollbrunn, Groß Liebitz und Klein Liebitz mit schnellem Internet versorgt. Ab sofort seien Surfgeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) verfügbar, teilt die Telekom mit. Beinahe 3500 Einwohner würden von dem Ausbau profitieren.

Um die Bürger und die Unternehmen in den genannten Kommunen mit Breitband zu versorgen, hat die Telekom 17 neue Knotenpunkte aufgebaut oder bereits bestehende modernisiert. Außerdem wurden neue Glasfaserkabel verlegt. Wie ein Unternehmenssprecher erläutert, wurden knapp 24 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt. Die aktive Bauphase habe ein Jahr gedauert. "Wir freuen uns sehr, dass der Breitbandausbau der Telekom im Vorwahlbereich 033671 nun abgeschlossen ist und die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren können", sagt Sven Nitze, Regionalmanager der Telekom. Schnelle Internetverbindungen seien für die Unternehmen und die Bürger von großer Bedeutung.

Die schnellen Internetanschlüsse seien jetzt buchbar. "Hohes Tempo im Internet ist ein Standortvorteil für die genannten Kommunen, aber auch für jede einzelne Immobilie im Ausbaugebiet", so der Manager. Die Kunden in den genannten Kommunen, die von den neuen Geschwindigkeiten profitieren wollen, müssten nun selbst aktiv werden, ihren Vertrag erweitern oder einen Neuvertrag mit einem Telekommunikationsanbieter abschließen.

Bernd Boschan, Amtsdirektor von Lieberose/Oberspreewald, lobt den Breitbandausbau. Gleichzeitig beklagt er, dass das Internet in der Verfügbarkeit von annähernd 50 MBit/s noch nicht in jedem Winkel des Vorwahlbereichs 033671 verfügbar sei. So gebe es immer noch "weiße Flecken". Dazu gehörten die Ortsteile Hollbrunn und Behlow sowie die Frankfurter Straße in Lieberose und die Straßen Am Schäferteich und Brauereistraße in Jamlitz.

Nitze bestätigt, dass nach dem Netzausbau nicht garantiert werden könne, dass die volle Übertragungs-Geschwindigkeit an jeder Adresse im Vorwahlbereich nutzbar sei. Je länger eine Leitung gezogen werden müsse, desto weniger Bandbreite komme am Ende an. Besonders abgelegene Stellen im Netz seien entsprechend schwächer versorgt. Der Telekom sei wichtig gewesen, das Internet möglichst vieler Haushalte zu verbessern. "Dabei mussten auch Kompromisse gefunden werden", so Nitze.

Boschan und Nitze sagen übereinstimmend, dass es eine weitere Möglichkeit gebe, die noch übrig gebliebenen "weißen Flecken" zu versorgen. Der Landkreis Dahme-Spreewald habe Bundesmittel beantragt und bewilligt bekommen. Mit den 17,5 Millionen Euro soll eine durchschnittlich 95-prozentige Netzabdeckung in Dahme-Spreewald mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 MBit/s erzielt werden. Das Amt Lieberose/Oberspreewald habe inzwischen eine Liste mit noch unterversorgten Gebieten erarbeitet, die als Ausschreibungsgrundlage verwendet werden, so Boschan.