Defekte Ampel in Erkner rasch repariert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545098/

seit dem Wochenende ausgefallen war, ist am Montag in den Mittagsstunden wieder in Funktion gegangen. Der Bauhof hatte den Defekt am Morgen der für die Überwachung zuständigen Straßenmeisterei in Fürstenwalde gemeldet, sagte Clemens Wolter vom Bauamt der Stadt. Er gehörte selbst zu denen, die gehofft hatten, die Ampel werde jetzt am Wochenende abgeschaltet. Als die Ampel Montag früh immer noch nicht funktionierte, war klar, dass diese Hoffnung getrogen hatte.

Der Landesbetrieb Straßenwesen habe aber zugesagt, jetzt eine Firma zu beauftragen, die Ampelphasen zu überprüfen, so Wolter. Darum hatte die Stadt gebeten. Sie wünscht vor allem eine Verlängerung der Grünphase in Richtung ovaler Kreisel. Davon erhofft sie sich einen Beitrag zur Verringerung des Dauerstaus in Erkner.