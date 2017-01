Drei JubilÃ¤en und ein Fest

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin-Kietz (MOZ) In dem Jahr jährt sich die feierliche Eröffnung der Oderbrücken in Küstrin/Kostrzyn für den Grenzverkehr zum 25. Mal. Am 30. Mai 1992 wurde die Schienenverbindung mit einem Sonderzug mit Eisenbahnfreunden sowie Ministerpräsident Manfred Stolpe und Wojewode Zbiegniew Pusz eröffnet. Einige Zeit später, am 21. November 1992, wurde ebenfalls von Manfred Stolpe und Zbiegniew Pusz die Behelfsbrücke für Autos und Fußgänger freigegeben.