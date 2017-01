Riesen-Patchworkarbeit bald fertig

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545100/

Bevor die eigentliche Arbeit für die Damen begann, gab es einen Aufruf innerhalb der Kirchgemeinde, sich mit dem Motto auseinander zu setzen und eigene Näharbeiten für das Gesamtbild einzureichen. Mehr Vorgaben gab es nicht. Weder Form noch Farben waren vorgeschrieben. 21 Frankfurter beteiligten sich letztlich an dem Gemeinschaftswerk. Nicht nur evangelische Gläubige, sondern Katholiken gleichermaßen. Jedes Bild steht nun für eine persönliche Geschichte, ein Schicksal.

Wenn die Passionszeit der Christen, also ihre Fastenzeit beginnt - das ist in diesem Jahr am 1. März - soll die Riesen-Patchworkarbeit fertig sein, sagt Christiane Brüstel. Die Frankfurterin hatte einst die Idee für diese besonderen bunten Arbeiten, die inzwischen in etlichen Gebäuden der Kirchgemeinde zum Hingucker geworden sind. Unter anderem zieren sie den Altar der Winterkirche St. Gertraud, die Aula der Evangelischen Grundschule oder einen Gemeinschaftsraum in St. Georg.

Zu den sechs Frauen, die seit gut einem Jahr mit der Näharbeit beschäftigt sind, gesellen sich auch immer wieder drei Männer. Einer davon ist Dietmar, Christiane Brüstels Ehemann. "Ohne ihn", sagt seine Frau anerkennend und mit einem Lachen, "hätte ich vermutlich keine Arbeit zu Ende gebracht. Er ist eine enorme Hilfe." Im Rahmen eines Gottesdienstes, der am Karfreitag geplant ist, soll die Arbeit zum ersten Mal öffentlich gewürdigt und der Kirchgemeinde Kreuz übergeben werden.